Суд в России одобрил роспуск совета депутатов после их призыва инициировать отставку Путина

За призыв отправить Путина в отставку депутатов из Санкт-Петербурга начали наказывать Фото: EPA

Юферов уточнил, что решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.

По информации издания, городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Однако слушания дела все время переносились.

Лишь после призыва мундепов к Госдуме РФ инициировать импичмент Путину суд рассмотрел иск и признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. "Фонтанка" отмечает, что глава совета в это время болел.

Также 13 сентября стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования "Смольнинское", Дмитрия Палюгу, на 47 тыс. руб. (около 29 тыс. грн), признав виновным в дискредитации российской армии.

Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает российское издание "Север.Реалии".

Судья постановила, что Палюга "публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".

Палюга виновным себя не признал, заявив на заседании суда, что действовал в рамках своих депутатских полномочий.

"Решение суда очень ожидаемо… Сейчас главная цель у властей – это показать, что депутаты наказаны, что это (обращение за отставку Путина. – "ГОРДОН") просто так без внимания не осталось", – заявил он.