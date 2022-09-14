Суд в России одобрил роспуск совета депутатов после их призыва инициировать отставку Путина

Юферов уточнил, что решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.
По информации издания, городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Однако слушания дела все время переносились.
Лишь после призыва мундепов к Госдуме РФ инициировать импичмент Путину суд рассмотрел иск и признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. "Фонтанка" отмечает, что глава совета в это время болел.
Также 13 сентября стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования "Смольнинское", Дмитрия Палюгу, на 47 тыс. руб. (около 29 тыс. грн), признав виновным в дискредитации российской армии.
Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает российское издание "Север.Реалии".
Судья постановила, что Палюга "публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".
Палюга виновным себя не признал, заявив на заседании суда, что действовал в рамках своих депутатских полномочий.
"Решение суда очень ожидаемо… Сейчас главная цель у властей – это показать, что депутаты наказаны, что это (обращение за отставку Путина. – "ГОРДОН") просто так без внимания не осталось", – заявил он.
7 сентября совет муниципального образования "Смольнинское" в Санкт-Петербурге (Россия) призвал депутатов Государственной думы выдвинуть Путину обвинение в госизмене для отрешения от должности. В обращении к Госдуме сказано, что "в СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект".
"Настоящее время" сообщает, что после этого на поддержавших призыв депутатов Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву были составлены протоколы о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).
8 сентября группа депутатов муниципального совета Ломоносовского района Москвы также обратилась к Путину с призывом сложить полномочия главы государства.