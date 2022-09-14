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Суд в России одобрил роспуск совета депутатов после их призыва инициировать отставку Путина

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За призыв отправить Путина в отставку депутатов из Санкт-Петербурга начали наказывать
За призыв отправить Путина в отставку депутатов из Санкт-Петербурга начали наказывать
Фото: EPA

Суд в Санкт-Петербурге (РФ) дал местному губернатору возможность распустить совет муниципального образования "Смольнинское", чьи депутаты ранее предложили отстранить от должности президента России Владимира Путина. Об этом российскому изданию "Фонтанка" 13 сентября сообщил муниципальный депутат Никита Юферов.

Юферов уточнил, что решение принял Смольнинский районный суд, удовлетворивший требование прокуратуры.

По информации издания, городская прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году, сославшись на то, что совет не собирался более трех месяцев. Однако слушания дела все время переносились.

Лишь после призыва мундепов к Госдуме РФ инициировать импичмент Путину суд рассмотрел иск и признал, что муниципальный совет бездействовал в течение трех месяцев. "Фонтанка" отмечает, что глава совета в это время болел.

Также 13 сентября стало известно, что Смольнинский суд оштрафовал одного из депутатов образования "Смольнинское", Дмитрия Палюгу, на 47 тыс. руб. (около 29 тыс. грн), признав виновным в дискредитации российской армии.

Основанием стало обращение депутатов муниципалитета к Госдуме с призывом обвинить Путина в госизмене за развязанную войну против Украины, сообщает российское издание "Север.Реалии".

Судья постановила, что Палюга "публично обратился к неопределенному кругу лиц с речью, направленной на дискредитацию действующей власти".

Палюга виновным себя не признал, заявив на заседании суда, что действовал в рамках своих депутатских полномочий.

"Решение суда очень ожидаемо… Сейчас главная цель у властей – это показать, что депутаты наказаны, что это (обращение за отставку Путина. – "ГОРДОН") просто так без внимания не осталось", – заявил он.

Контекст:

7 сентября совет муниципального образования  "Смольнинское"  в Санкт-Петербурге (Россия) призвал депутатов Государственной думы выдвинуть Путину  обвинение в госизмене для отрешения от должности. В обращении к Госдуме сказано, что "в СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект".

"Настоящее время" сообщает, что после этого на поддержавших призыв депутатов Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву были составлены протоколы о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

8 сентября группа депутатов муниципального совета Ломоносовского района Москвы также обратилась к Путину с призывом сложить полномочия главы государства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Санкт-Петербург, депутаты, Госдума, импичмент, отставка, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, власть, судья, суд, заседание
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