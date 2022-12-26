Буданов: Ни одной ракеты Иран России так и не передал. Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем

Буданов: Иран понял, что так просто передать ракеты России – это миром не воспринимается Фото: liga.net

По его словам, хотя Иран передал России дроны нескольких типов, поставки баллистических ракет, о которых писали СМИ, – "вопрос открытый".

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться", – сказал Буданов.

Он отметил, что помимо дронов Shahed-136 и Shahed-131, Иран еще передал россиянам большой БПЛА Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам.

"Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал. Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем", – подчеркнул глава ГУР.