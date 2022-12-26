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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Ни одной ракеты Иран России так и не передал. Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем

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Буданов: Иран понял, что так просто передать ракеты России это миром не воспринимается
Буданов: Иран понял, что так просто передать ракеты России – это миром не воспринимается
Фото: liga.net

По информации украинской разведки, Иран пока не поставлял России никакого оружия, кроме дронов-камикадзе, а Китай вовсе не намерен оказывать военную помощь. Об этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью LIGA.net.

По его словам, хотя Иран передал России дроны нескольких типов, поставки баллистических ракет, о которых писали СМИ, – "вопрос открытый".  

"Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться",  сказал Буданов.

Он отметил, что помимо дронов Shahed-136 и Shahed-131, Иран еще передал россиянам большой БПЛА Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам.

"Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал. Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем",  подчеркнул глава ГУР. 

Контекст:

Россия применяет в Украине иранские дроны-камикадзе Shahed-136Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6 Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью телеканал CNN и агентство Reuters сообщали, что Иран готовится в этом году отправить в Россию новую партию оружия для использования в войне против Украины, в которую входят, кроме ударных беспилотников, баллистические ракеты с повышенной точностью класса "земля – земля".

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Теги: Россия, Иран, Китай, беспилотники, война России против Украины, ракеты, баллистическая ракета, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, дрон-камикадзе
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