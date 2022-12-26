Россия сейчас по всему миру ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" – Буданов

По данным ГУР, у России с начала этой осени такие же проблемы с боеприпасами и ракетами к РСЗО, которые украинские военные испытывают с марта Фото: Служба безпеки України / Telegram

На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

По его словам, сейчас россияне также "по всему миру ищут, где приобрести" снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные боеприпасы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам".

На вопрос, есть ли страны, которые могут им помочь, он ответил: "Определенные страны есть, но во многих случаях продают через третьи страны".

В Украине ожидают, что кроме тех значительных объемов оружия, которые партнеры уже ей предоставили, западный мир интенсифицирует поставки вооружения, которое поможет ускорить поражение РФ, подчеркнул Буданов.