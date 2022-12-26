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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сейчас по всему миру ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" – Буданов

По данным ГУР, у России с начала этой осени такие же проблемы с боеприпасами и ракетами к РСЗО, которые украинские военные испытывают с марта
По данным ГУР, у России с начала этой осени такие же проблемы с боеприпасами и ракетами к РСЗО, которые украинские военные испытывают с марта
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет боеприпасы советских калибров по всему миру. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

"Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к реактивным системам залпового огня", – рассказал начальник ГУР.

По его словам, сейчас россияне также "по всему миру ищут, где приобрести" снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные боеприпасы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам". 

На вопрос, есть ли страны, которые могут им помочь, он ответил: "Определенные страны есть, но во многих случаях продают через третьи страны".

В Украине ожидают, что кроме тех значительных объемов оружия, которые партнеры уже ей предоставили, западный мир интенсифицирует поставки вооружения, которое поможет ускорить поражение РФ, подчеркнул Буданов. 

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины 12 декабря.

По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США.

Британская разведка также отметила в конце декабря, что, хотя Россия усилила свою армию в Украине десятками тысяч резервистов, ее наступление сдерживает нехватка боеприпасов

Теги: оружие, танки, вооружение, разведка, боеприпасы, РСЗО, артиллерия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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