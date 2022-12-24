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Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов, но ее наступление сдерживает нехватка боеприпасов – британская разведка

Россия осенью провела мобилизацию. Однако ее запасы боеприпасов истощаются, считают мировые разведки
Россия осенью провела мобилизацию. Однако ее запасы боеприпасов истощаются, считают мировые разведки
Фото: EPA

Российские оккупанты испытывают нехватку боеприпасов и ракет, и это важный фактор, сдерживающий их продвижение в Украине. Об этом говорится в отчете разведке Великобритании, опубликованном в Twitter утром 24 декабря.

"С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение острой нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, уязвимость нынешней оперативной схемы РФ заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет.

"Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет. Также Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", – подчеркивается в сводке.

Контекст:

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины 12 декабря.

По оценкам Пентагона, собственных "полностью исправных" артиллерийских боеприпасов и ракет России хватит до начала 2023 года. Сейчас оккупанты используют в том числе устаревшие запасы боеприпасов, а также ищут сотрудничества с Ираном и Северной Кореей, отметили в США. 

Теги: Великобритания, мобилизация, разведка, боеприпасы, артиллерия, наступление, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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