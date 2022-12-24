Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов, но ее наступление сдерживает нехватка боеприпасов – британская разведка

"С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение острой нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", – говорится в сообщении.

(1/4) Russia has augmented its force in Ukraine with tens of thousands of reservists since October. Despite the easing of its immediate personnel shortages, a shortage of munitions highly likely remains the key limiting factor on Russian offensive operations. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 24, 2022

По данным британской разведки, уязвимость нынешней оперативной схемы РФ заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет.

"Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет. Также Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции", – подчеркивается в сводке.

(4/4) A vulnerability of Russia’s current operational design is that even just sustaining defensive operations along its lengthy front line requires a significant daily expenditure of shells and rockets. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 24, 2022