В ОПУ призывают отказаться от "неработающих санкций" против Ирана и перейти к "более разрушительным инструментам"

Об этом он написал в Twitter 24 декабря.

"Иран, который планирует увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций". Важно отказаться от концепции "неработающие санкции", "недействующие резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производств и аресты поставщиков", – заявил Подоляк.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»… Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

По оценке украинской разведки, Иран пока не передал России баллистические ракеты, потому что не хочет усиления западных санкций.