Россия горит, "Моссад" против Ирана, Саакашвили убивают, партизанская война. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о встрече президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, об американской военной и финансовой поддержке, о заявлении главы "Моссада" Давида Барнеа, что Иран собирается увеличить поставки оружия в Россию, о том, что происходит с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в тюрьме и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".