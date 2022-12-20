Шустер: Когда меня выгнали из Останкино, Соловьев в первую очередь забрал мое кресло. Мне было просто смешно

"Моя редакция "Свободы слова" сидит на этаже, а они сидят на том же этаже. Наша программа считается более важной, она как бы одна из несущих стен НТВ. Естественно, руководство относится ко мне немножко с большим уважением. Когда меня выгоняют и когда я уже должен уйти из "Останкино", что делает Соловьев в первую очередь? Он идет и забирает мое кресло – и переносит себе в кабинет. Когда мне уборщица это рассказала, я просто вообще... Мне было просто смешно", – сказал он.
По словам Шустера, в те времена Соловьев записывал свою программу "К барьеру" около четырех часов, из которых монтировали всего час.
"Потому что он не совсем умел. Сейчас, когда ему надо заниматься пропагандой и этой фигней, которую он несет, это у него получается. Потому что это заученные тексты. И платят хорошо, и, в принципе, сформулировать идиотские фразы немножко легче, чем фразы нормальные", – рассказал он.
Также телеведущий вспомнил, как телеканал Euronews делал фильм о двух ведущих, один из которых работает в Москве, а второго изгнали и он работает в Украине. Для этого фильма у Соловьева спросили, знает ли он, кто такой Савик Шустер. Тот ответил: "Нет. Я слышал, был такой футбольный комментатор".
"Вот это есть Соловьев. Вот это есть его сущность. Поэтому что о Соловьеве сказать? Я о Соловьеве ничего не могу сказать. Потому что, с моей точки зрения, он идиот. Вот просто идиот. Потому что ему никто никогда не простит. Да? Не станет Путина – не станет его. Что он будет делать после этого? Тогда он запоет за демократию, я вас уверяю, и тогда он начнет клеймить Путина, скажет, что все это неправильно было и что его надо закопать даже не у кремлевской стены, а где-нибудь подальше: за Уралом. Он скажет, что вся эта война преступная. Он скажет, что всех надо судить. Вот он скажет примерно то, что мы с вами сейчас говорим", – сказал Шустер.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". 23 февраля Евросоюз ввел против него санкции. В заявлении ЕС было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.
Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей. Его планируют объявить в международный розыск.
14 декабря между Соловьевым и экс-главарем боевиков так называемой "ДНР" Игорем Гиркиным вспыхнул спор. Соловьев прокомментировал поездку Гиркина на фронт в Украину. "Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся... Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил пропагандист. Гиркин в ответ обозвал Соловьева "резиновым изделием №2" и заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с ним.