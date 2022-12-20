Шустер: Когда меня выгнали из Останкино, Соловьев в первую очередь забрал мое кресло. Мне было просто смешно

"Моя редакция "Свободы слова" сидит на этаже, а они сидят на том же этаже. Наша программа считается более важной, она как бы одна из несущих стен НТВ. Естественно, руководство относится ко мне немножко с большим уважением. Когда меня выгоняют и когда я уже должен уйти из "Останкино", что делает Соловьев в первую очередь? Он идет и забирает мое кресло – и переносит себе в кабинет. Когда мне уборщица это рассказала, я просто вообще... Мне было просто смешно", – сказал он.

По словам Шустера, в те времена Соловьев записывал свою программу "К барьеру" около четырех часов, из которых монтировали всего час.

"Потому что он не совсем умел. Сейчас, когда ему надо заниматься пропагандой и этой фигней, которую он несет, это у него получается. Потому что это заученные тексты. И платят хорошо, и, в принципе, сформулировать идиотские фразы немножко легче, чем фразы нормальные", – рассказал он.

Также телеведущий вспомнил, как телеканал Euronews делал фильм о двух ведущих, один из которых работает в Москве, а второго изгнали и он работает в Украине. Для этого фильма у Соловьева спросили, знает ли он, кто такой Савик Шустер. Тот ответил: "Нет. Я слышал, был такой футбольный комментатор".

"Вот это есть Соловьев. Вот это есть его сущность. Поэтому что о Соловьеве сказать? Я о Соловьеве ничего не могу сказать. Потому что, с моей точки зрения, он идиот. Вот просто идиот. Потому что ему никто никогда не простит. Да? Не станет Путина – не станет его. Что он будет делать после этого? Тогда он запоет за демократию, я вас уверяю, и тогда он начнет клеймить Путина, скажет, что все это неправильно было и что его надо закопать даже не у кремлевской стены, а где-нибудь подальше: за Уралом. Он скажет, что вся эта война преступная. Он скажет, что всех надо судить. Вот он скажет примерно то, что мы с вами сейчас говорим", – сказал Шустер.

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