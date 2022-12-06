Гиркин не смог вступить в войска оккупантов и вернулся в Москву. В неудаче он обвинил командование

Гиркин заявил, что командование боевиков "ДНР" было недовольно его приходом к ним на "службу" Фото: Стрелков Игорь Иванович / Telegram

Как пишет Гиркин, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября. Там написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в "армию" боевиков. По его словам, в тот же день его зачислили в состав мотострелковой бригады 1 корпуса "народной милиции ДНР".

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав "НМ ДНР" вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового", – сообщил он.

В ноябре Гиркина направили в город Сватово. По его словам, там он в течение 10 суток "пытался осуществлять обязанности начальника штаба батальона, касающиеся подготовки к его предстоящему боевому применению на фронте". Там он выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне и вообще никак не числится в штате полка.

"В рамках выполнения обязанностей НШ батальона в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) – меня тоже давно нет", – пишет он.

По его мнению, все это произошло "под давлением "сверху". Гиркин считает, что командование полка знало о ситуации, но предпочитало об этом не сообщать.

"В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону. Если бы в указанных поездках со мной что-либо случилось – то... надо объяснять, что это было бы представлено исключительно "самодеятельностью авантюриста Гиркина" или (в лучшем случае) несчастным случаем при проведении "волонтерской деятельности"?" – отметил Гиркин

Это была третья попытка Гиркина принять участие в войне. В августе Telegram-каналы писали, что его задержали в Крыму при попытке проникнуть в зону военных действий. Тогда Гиркин опроверг эту информацию. Он отмечал, что собирается в будущем принять участие в военных действиях в регионе. 18 октября он сообщил, что отправился на фронт.

После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. ГУР пообещало за Гиркина $100 тыс.