Юрий Швец: Цель критики Гиркина – чтобы на фоне провалов на фронте в Кремле вспомнили: "Да у нас же еще Гиркин есть! Сейчас мы его позовем – и он все исправит"

По его мнению, такая самооценка Гиркина стала поводом для его критики в адрес российской армии.
"С точки зрения агентурной разведки, это глубоко психически уязвленный человек. Вот он такой. У него непомерное эго. Он считает, что то, что он сделал в 2014 году, – это... Ну, он считает себя героем России, незаслуженно забытым, отодвинутым в сторону, непризнанным гением. Вот это его убивало, и это его толкало на то, что... На эту критику, которую он излагал. И единственная цель его была – чтобы на фоне провалов, которые он еще усугублял своими рассказами, в Кремле вспомнили: "Да у нас же еще Гиркин есть! Сейчас мы позовем Гиркина – и он все исправит". Вот что он хотел, собственно, и то, чего он добивался", – сказал Швец.
Отвечая на вопрос, под чьей "крышей" Гиркин, бывший разведчик сказал, что тот является полковником ФСБ.
Он добавил, что есть "целый букет агентуры ФСБ в информационном пространстве, которая занималась тем, что поливала Путина в основном на чем свет стоит".
"Это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда", – подчеркнул Швец.
Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью
Гиркин родился в 1970 году в Москве. Участвовал в военных конфликтах в Приднестровье и Боснии, а также в двух чеченских кампаниях, увлекается военной реконструкцией. Во время войны в Чечне, по данным российских правозащитников, похищал и, возможно, имел отношение к убийству местных жителей.
По информации издания "Сноб", Гиркин с 1996-го по 2013 год был сотрудником Федеральной службы безопасности РФ. До 2014 года, по данным СБУ, Гиркин неоднократно бывал в Украине. В последний раз он легально пересек границу Украины 26 февраля 2014 года – прилетел в Симферополь. Во время аннексии Крыма Россией был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова.
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Он находится под санкциями ЕС и США.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Гиркин активно комментировал события на фронте в своем блоге. Он неоднократно критиковал действия российской армии и решения, принимаемые военным руководством России.
После сообщений российских пропагандистов о том, что Гиркин возобновляет участие в войне России против Украины, 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за взятие его в плен. Главное управление разведки Минобороны Украины гарантировало $100 тыс. награды за Гиркина.
Начальник ГУР Кирилл Буданов 18 октября заявил, что разведка располагает информацией об одном из местонахождений Гиркина, подтвердив его прибытие на временно оккупированную территорию Украины.
Гиркин 18 октября подтвердил, что отправился воевать против Украины.