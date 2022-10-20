Юрий Швец: Цель критики Гиркина – чтобы на фоне провалов на фронте в Кремле вспомнили: "Да у нас же еще Гиркин есть! Сейчас мы его позовем – и он все исправит"

Гиркин в Украине объявлен в розыск. Главное управление разведки гарантировало $100 тыс. награды тем, кто захватит его в плен Скриншот: Игорь Стрелков / YouTube

По его мнению, такая самооценка Гиркина стала поводом для его критики в адрес российской армии.

"С точки зрения агентурной разведки, это глубоко психически уязвленный человек. Вот он такой. У него непомерное эго. Он считает, что то, что он сделал в 2014 году, – это... Ну, он считает себя героем России, незаслуженно забытым, отодвинутым в сторону, непризнанным гением. Вот это его убивало, и это его толкало на то, что... На эту критику, которую он излагал. И единственная цель его была – чтобы на фоне провалов, которые он еще усугублял своими рассказами, в Кремле вспомнили: "Да у нас же еще Гиркин есть! Сейчас мы позовем Гиркина – и он все исправит". Вот что он хотел, собственно, и то, чего он добивался", – сказал Швец.

Отвечая на вопрос, под чьей "крышей" Гиркин, бывший разведчик сказал, что тот является полковником ФСБ.

Он добавил, что есть "целый букет агентуры ФСБ в информационном пространстве, которая занималась тем, что поливала Путина в основном на чем свет стоит".

"Это линия ФСБ, которую я прослеживаю уже где-то года полтора-два. И им за это ничего не было никогда", – подчеркнул Швец.

Юрий Швец: Путин – это лох, который попал в сложную ситуацию. У меня впечатление, что Эрдоган сейчас пытается потрясти лоха. Читайте полное интервью

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