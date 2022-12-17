Шустер: Гиркин чувствует себя в безопасности. Значит за ним стоят серьезные люди

По его мнению, Гиркин сегодня делает заявления о провалах армии оккупантов и некомпетентном командовании, которые "непозволительны никому" в России. И после того, как он в октябре побывал на захваченных территориях Украины, его риторика стала еще жестче.
"Людям [в России] вообще-то непозволительно говорить то, что говорит Гиркин-Стрелков. Непозволительно никому. Он себе это позволяет. И он, вернувшись, сейчас стал ещё жёстче. Я думаю, что всё же кто-то за ним должен стоять. Это не... То есть я думаю, что он чувствует себя вполне в безопасности. Я не вижу в нём человека, который чем-то рискует: вот он скажет правду – и его закроют, посадят или что-то с ним сделают. Я этого страха в нём не вижу и опасений не вижу", – сказал журналист.
Причины такой смелости бывшего боевика, а теперь Youtube-блогера, Шустер видит в наличии высоких покровителей, рупором которых он является и на чью защиту может рассчитывать. По мнению журналиста, это начальники спецслужб и военной разведки России.
"Если стоят за ним серьёзные люди – это значит, что он есть некий рупор, что ли, вот этого недовольства, которое есть, существует: в кругах ФСБ в первую очередь. Я полагаю, в разведке Генерального штаба. Я полагаю, в силовых структурах вообще. И в военных кругах, я думаю, не меньше, в общем-то, есть это недовольство: недовольство тем, что происходит. Я думаю, он и есть это лицо этого недовольства", – объяснил Шустер.
Гиркин в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.
В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.
В последние годы он вел YouTube-стримы, в которых критиковал действия российской власти.
В октябре 2022 года Гиркин пытался опять попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом руководство России. По словам боевика, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации". В ноябре Гиркина отправили в город Сватово Луганской области. Там он выяснил, что не числится в штате полка. По мнению Гиркина, все это произошло "под давлением сверху".
Гиркин является фигурантом дела о сбитии на Донбассе в 2014 году малайзийского самолета Boeing 777, когда погибло 298 человек. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.