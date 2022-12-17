Шустер: Гиркин чувствует себя в безопасности. Значит за ним стоят серьезные люди

По его мнению, Гиркин сегодня делает заявления о провалах армии оккупантов и некомпетентном командовании, которые "непозволительны никому" в России. И после того, как он в октябре побывал на захваченных территориях Украины, его риторика стала еще жестче.

"Людям [в России] вообще-то непозволительно говорить то, что говорит Гиркин-Стрелков. Непозволительно никому. Он себе это позволяет. И он, вернувшись, сейчас стал ещё жёстче. Я думаю, что всё же кто-то за ним должен стоять. Это не... То есть я думаю, что он чувствует себя вполне в безопасности. Я не вижу в нём человека, который чем-то рискует: вот он скажет правду – и его закроют, посадят или что-то с ним сделают. Я этого страха в нём не вижу и опасений не вижу", – сказал журналист.

Причины такой смелости бывшего боевика, а теперь Youtube-блогера, Шустер видит в наличии высоких покровителей, рупором которых он является и на чью защиту может рассчитывать. По мнению журналиста, это начальники спецслужб и военной разведки России.

"Если стоят за ним серьёзные люди – это значит, что он есть некий рупор, что ли, вот этого недовольства, которое есть, существует: в кругах ФСБ в первую очередь. Я полагаю, в разведке Генерального штаба. Я полагаю, в силовых структурах вообще. И в военных кругах, я думаю, не меньше, в общем-то, есть это недовольство: недовольство тем, что происходит. Я думаю, он и есть это лицо этого недовольства", – объяснил Шустер.





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