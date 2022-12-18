Шустер: Против баллистических и крылатых ракет Patriot – эффективное оружие. Конечно, дроны им сбивать не стоит – $25 тыс. стоит дрон, $1 млн стоит ракета

"Это уже почти событие: твердое намерение США доставить Украине системы Patriot – системы противовоздушной обороны, самые эффективные на сегодня, которые есть. Эта новость обошла весь мир, на первых полосах всех газет, потому что это очень серьезно может повлиять на ход войны", – сказал Шустер.

По его словам, данные системы могут быть эффективны против тактического ядерного оружия.

"HIMARS – это тактическое оружие, а Patriot – уже стратегическое оружие, конвенциональное, но стратегическое. Установка может, скажем, даже обезвредить удар тактического ядерного оружия. Она чрезвычайно точная, дальность – примерно 160 км. Я читал, что одна установка может покрывать практически 100 км²", – рассказал Шустер.

Он также отметил, что это дорогие системы.

"Среди военных экспертов нет единого мнения, сколько стоит один снаряд: в одном издании – $1 млн, в другом – $2 млн, ВВС говорит, $3 млн – такой разброс в стоимости. Я слышал, что одна установка Patriot стоит $1 млрд, другие источники говорят, $10 млн. Вот пойди и пойми", – отметил Шустер.

Он обратил внимание, что Patriot нецелесообразно использовать для организации защиты от дронов.

"Patriot против баллистических ракет средней дальности, против крылатых ракет – очень эффективное оружие. Конечно, дроны ими сбивать не стоит. Потому что $25 тыс. стоит дрон, $1 млн стоит ракета", – сказал журналист.

По его мнению, не все страны могут с оптимизмом принять новость о передаче такого оружия Украине.

"Конечно, Patriot в Украине – это вызов для России. И многие этого боятся, вдруг россияне воспримут это как провокацию и начнут расширение военных действий. Я думаю, что некоторые европейские страны будут немножко сомневаться, не втянемся ли мы в европейскую войну. Я продолжаю повторять: это уже европейская война, тут никуда не надо втягиваться, [президент РФ Владимир] Путин нас уже втянул в это дело", – подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что еще нет никаких деталей поставок и неизвестно, сколько именно установок получит Украина, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность территории.

"Говорят, от пяти до 10 установок Украина может получить. Даже если одна-две установки – это символично. В том смысле, что Америка и НАТО готовы идти до конца, готовы дать Украине все, что ей надо для победы. И никоим образом не допустить никакой победы России", – заявил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube