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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Против баллистических и крылатых ракет Patriot – эффективное оружие. Конечно, дроны им сбивать не стоит – $25 тыс. стоит дрон, $1 млн стоит ракета

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Шустер: Patriot в Украине это вызов для России
Шустер: Patriot в Украине – это вызов для России
Фото: Шустер online / Facebook

США думают о передаче зенитных ракетных комплексов Patriot Украине, поскольку у разведки могут быть данные, что Иран может передавать баллистические ракеты России. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Это уже почти событие: твердое намерение США доставить Украине системы Patriot – системы противовоздушной обороны, самые эффективные на сегодня, которые есть. Эта новость обошла весь мир, на первых полосах всех газет, потому что это очень серьезно может повлиять на ход войны", – сказал Шустер.

По его словам, данные системы могут быть эффективны против тактического ядерного оружия.

"HIMARS – это тактическое оружие, а Patriot – уже стратегическое оружие, конвенциональное, но стратегическое. Установка может, скажем, даже обезвредить удар тактического ядерного оружия. Она чрезвычайно точная, дальность – примерно 160 км. Я читал, что одна установка может покрывать практически 100 км²", – рассказал Шустер.

Он также отметил, что это дорогие системы.

"Среди военных экспертов нет единого мнения, сколько стоит один снаряд: в одном издании – $1 млн, в другом – $2 млн, ВВС говорит, $3 млн – такой разброс в стоимости. Я слышал, что одна установка Patriot стоит $1 млрд, другие источники говорят, $10 млн. Вот пойди и пойми", – отметил Шустер.

Он обратил внимание, что Patriot нецелесообразно использовать для организации защиты от дронов.

"Patriot против баллистических ракет средней дальности, против крылатых ракет – очень эффективное оружие. Конечно, дроны ими сбивать не стоит. Потому что $25 тыс. стоит дрон, $1 млн стоит ракета", – сказал журналист.

По его мнению, не все страны могут с оптимизмом принять новость о передаче такого оружия Украине.

"Конечно, Patriot в Украине – это вызов для России. И многие этого боятся, вдруг россияне воспримут это как провокацию и начнут расширение военных действий. Я думаю, что некоторые европейские страны будут немножко сомневаться, не втянемся ли мы в европейскую войну. Я продолжаю повторять: это уже европейская война, тут никуда не надо втягиваться, [президент РФ Владимир] Путин нас уже втянул в это дело", – подчеркнул телеведущий.

Он отметил, что еще нет никаких деталей поставок и неизвестно, сколько именно установок получит Украина, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность территории.

"Говорят, от пяти до 10 установок Украина может получить. Даже если одна-две установки – это символично. В том смысле, что Америка и НАТО готовы идти до конца, готовы дать Украине все, что ей надо для победы. И никоим образом не допустить никакой победы России", – заявил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.

Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

13 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, НАТО, Беларусь, оружие, война, военные, оборона, Алеся Бацман, журналисты, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, безопасность, ПРО Patriot, HIMARS, россияне
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