"Схватка жабы и гадюки". Соловьев назвал Гиркина "стратегом хреновым" и сказал, что тот "обосрался". В ответ Гиркин вызвал пропагандиста на дебаты

Соловьев заявил, что власти "развратили псевдопатриотическую колонну", и высказался о поездке Гиркина на войну в Украине.
"Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся. Это вообще удивительно! Ну если ты реально хотел воевать, ну иди к "вагнерам", Стрелков. С таким пафосом уехал, фотографии… Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к "вагнерам" бы записался, показал бы, чего реально стоишь. В чем проблема-то? Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил Соловьев.
Solovyev destroys Girkin: this morning, Solovyev embarrassed Girkin to the whole country in his morning show, by telling how Girkin sh*t himself and never got to the frontline. Girkin responded by inviting Solovyev to a public debate. Would be a great battle of 2 clowns * pic.twitter.com/y3mjD0MRYU— Dmitri (@wartranslated) December 14, 2022
Гиркин ответил пропагандисту в Telegram, обозвав его "резиновым изделием №2". Он заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с Соловьевым, проведенные на любой нейтральной площадке на любую тему, кроме личной жизни. Также Гиркин выдвинул условие, что дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами.
"Если же Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов, то (при наличии его согласия) я организую площадку сам", – написал он.
В то же время Гиркин высказал уверенность, что Соловьев струсит и не согласится на дебаты.
Перепалку пропагандиста и боевика обсуждают в Twitter и Telegram.
"Будет отличная битва двух клоунов", – считает Масинский.
"Стрелков вызвал на дебаты телеведущего Соловьева. Схватка жабы и гадюки", – написал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин.
Стрелков вызвал на дебаты телеведущего Соловьева.— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) December 14, 2022
Схватка жабы и гадюки
"Пусть Соловьев и Гиркин грызутся, и лучше до смертельных язв. Наше дело – потом добить раненых", – написал получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.
Гиркин в октябре пытался попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом российские власти. По словам боевика, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации" в "армию" боевиков.
"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав "НМ ДНР" вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду исполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового", – сообщил он.
В ноябре Гиркина отправили в город Сватово Луганской области. Там он выяснил, что не состоит в должности в своем батальоне и вообще не числится в штате полка. По его мнению, все это произошло "под давлением сверху".
В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.
Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении малайзийского самолета рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.
Соловьев работает на телеканале "Россия 1". Украинское следствие объявило Соловьеву о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям – гибели людей.
Соловьев находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран. В заявлении ЕС о введении санкций было сказано, что телеведущий "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". Евросоюз запретил ему въезд на свою территорию, а также заморозил активы. После этого власти Италии заявили о заморозке активов Соловьева на €8 млн, а YouTube заблокировал два его канала.