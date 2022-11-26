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Бывший офицер КГБ Попов: Пропагандисты Скабеева, Попов, Соловьев, Дмитрий Киселев – агенты российских спецслужб. Симоньян из этого ряда выпадает, но она такая же сволочь, как и они

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Попов и Скабеева "стопроцентная агентура", уверен эксперт
Попов и Скабеева – "стопроцентная агентура", уверен эксперт
Скриншот: kashin.guru

Большая часть известных российских пропагандистов – агенты спецслужб, считает проживающий в Канаде бывший сотрудник 5-го управления КГБ СССР подполковник в отставке Владимир Попов. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, имеют ли отношение к спецслужбам такие "столпы российской пропаганды", как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Евгений Попов и другие.

Подполковник отметил, что Скабеева и Попов долгое время работали в США.

"Если выезжают на длительный срок, можно не сомневаться. Это стопроцентная агентура. Внешней разведки на тот момент, скорее всего, потому что они уже там работали, а может, и до выезда были завербованы, поэтому вопросов здесь нет", – сказал он.

Соловьев, по информации бывшего сотрудника КГБ, в 90–91-м году ездил в США преподавать экономику. "Ответ также однозначный: конечно, агент, безусловно. Поэтому они так и заливаются", – сказал он.

С Дмитрием Киселевым, по его оценке, "особая история".

"Восемь раз человек женился. Можете себе представить? Ну как это так? Плюс в советские еще времена. Вы помните советские времена: если разводится – морально неустойчив. А он при этом благополучно делает карьеру. И, сейчас я четко не вспомню, но в книгах есть: по-моему, он тоже за границей потрудился. То есть тоже агентура, безусловно", – считает Владимир Попов.

В отношении же Симоньян, по его словам, очевидных признаков отношения к спецслужбам нет, "но она из этой же поганой породы".

"Единственная из этого ряда отчасти выпадает, то есть нет очевидных признаков, по которым можно, так сказать, определить, – Симоньян. Хотя такая же сволочь, как и они", – заявил экс-сотрудник КГБ.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.

Евросоюз, вероятно, представит девятый пакет санкций против РФ, а также против Беларуси в конце осени, сообщил 16 ноября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Ожидается, что он ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим Путина. Часть российских пропагандистов уже находится под санкциями разных стран за распространение пропаганды и действия, нарушающие территориальную целостность Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СМИ, Дмитрий Киселев, пропаганда, КГБ, разведка, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, журналисты, спецслужбы, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Владимир Попов
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