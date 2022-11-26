Бывший офицер КГБ Попов: Пропагандисты Скабеева, Попов, Соловьев, Дмитрий Киселев – агенты российских спецслужб. Симоньян из этого ряда выпадает, но она такая же сволочь, как и они

Гордон спросил, имеют ли отношение к спецслужбам такие "столпы российской пропаганды", как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Маргарита Симоньян, Дмитрий Киселев, Евгений Попов и другие.

Подполковник отметил, что Скабеева и Попов долгое время работали в США.

"Если выезжают на длительный срок, можно не сомневаться. Это стопроцентная агентура. Внешней разведки на тот момент, скорее всего, потому что они уже там работали, а может, и до выезда были завербованы, поэтому вопросов здесь нет", – сказал он.

Соловьев, по информации бывшего сотрудника КГБ, в 90–91-м году ездил в США преподавать экономику. "Ответ также однозначный: конечно, агент, безусловно. Поэтому они так и заливаются", – сказал он.

С Дмитрием Киселевым, по его оценке, "особая история".

"Восемь раз человек женился. Можете себе представить? Ну как это так? Плюс в советские еще времена. Вы помните советские времена: если разводится – морально неустойчив. А он при этом благополучно делает карьеру. И, сейчас я четко не вспомню, но в книгах есть: по-моему, он тоже за границей потрудился. То есть тоже агентура, безусловно", – считает Владимир Попов.

В отношении же Симоньян, по его словам, очевидных признаков отношения к спецслужбам нет, "но она из этой же поганой породы".

"Единственная из этого ряда отчасти выпадает, то есть нет очевидных признаков, по которым можно, так сказать, определить, – Симоньян. Хотя такая же сволочь, как и они", – заявил экс-сотрудник КГБ.

Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер". Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube