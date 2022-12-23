Глава "Моссада" заявил о планах Ирана увеличить поставки оружия РФ

По его словам, в последние месяцы разведка "выявила опасные, угрожающие и вызывающие действия" со стороны Ирана.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых вооружений России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности", – сказал Барнеа.

Он также предупредил, что некоторые представители Запада пытаются договориться с Ираном в формате ядерного соглашения, "вопиющим образом игнорируя иранскую ложь".

"Я повторяю свое обязательство: у Ирана не будет ядерного оружия – в ближайшие годы, никогда, это мое обязательство, это является обязательством "Моссада", – отметил Барнеа.

Глава "Моссада" добавил, что на фоне сближения Ирана с Россией израильская разведка работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль не имеет пока никаких связей, "чтобы увеличить силу, которая позволит нам действовать эффективно перед лицом общих вызовов в регионе".