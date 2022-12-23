Глава "Моссада" заявил о планах Ирана увеличить поставки оружия РФ

По его словам, в последние месяцы разведка "выявила опасные, угрожающие и вызывающие действия" со стороны Ирана.
"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых вооружений России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности", – сказал Барнеа.
Он также предупредил, что некоторые представители Запада пытаются договориться с Ираном в формате ядерного соглашения, "вопиющим образом игнорируя иранскую ложь".
"Я повторяю свое обязательство: у Ирана не будет ядерного оружия – в ближайшие годы, никогда, это мое обязательство, это является обязательством "Моссада", – отметил Барнеа.
Глава "Моссада" добавил, что на фоне сближения Ирана с Россией израильская разведка работает над созданием альянсов со странами Ближнего Востока и другими мусульманскими государствами, с которыми Израиль не имеет пока никаких связей, "чтобы увеличить силу, которая позволит нам действовать эффективно перед лицом общих вызовов в регионе".
В соответствии с резолюцией №2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках ядерной сделки, странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов до октября 2023 года.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".