Шустер: Когда расстреляли Белый дом в 1993 году, демократия в России закончилась. На Западе никто слова не сказал

Шустер: Когда расстреляли Белый дом в 93-м году, было понятно, что демократия в России закончилась, по большому счету. Надо было за нее бороться Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Шустер напомнил, что в 1993 году во время путча в РФ танки расстреливали здание парламента в Москве.

"Когда расстреляли Белый дом в 93-м году, было понятно, что демократия в России закончилась, по большому счету. Надо было за нее бороться, но даже американцы... Понимаете, когда мы говорим об ошибках, которые совершил Запад, то представьте себе... Мы сейчас говорим, что 6 января [2021 года] трамписты пытались захватить Капитолий. И сейчас идет огромное расследование, и все будут наказаны, и в том числе, возможно, тот же [тогдашний] президент [США Дональд] Трамп. Это была такая попытка захвата Капитолия. В 93-м году танки расстреливали парламент Российской Федерации. И никто ни слова не сказал", – сказал он.

По мнению телеведущего, обстрел парламента "должен был реально разозлить весь западный мир".

"Нет, не случилось", – добавил Шустер.

Он рассказал, что тогда работал репортером "Радио Свобода" и был свидетелем этих событий.

"Я был там везде. Я даже был в Белом доме в воскресенье на молебне перед всеми этими событиями. Все это случилось в воскресенье, потом был расстрел Белого дома. Стоят танки, стреляют в Белый дом... Это танки, это взрывы, это дым, это хреновое зрелище. И люди стоят... Знаете, даже некоторые люди – мужчины – держат детей на спине, а мальчик ест мороженое. И вот они на это зрелище смотрят. Ну аттракцион. Понимаете? Россия" – добавил журналист.

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