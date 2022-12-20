Шустер о сюрпризе, который приготовил русским Залужный: Даже если бы знал, не сказал бы

"В своем интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал: "Мы сейчас работаем над одной операцией – вы ее еще не видите, но она уже идет". Какой сюрприз русским приготовил генерал Залужный и украинская армия?" – поинтересовалась Бацман.
"Даже если знал бы, не сказал. Конечно, я не знаю. Я могу сказать такое: все войны в истории были войнами интеллектуальными в первую очередь. Это обмануть противника, потом его еще переобмануть, потом заставить его тебя обмануть и потом его обмануть снова. То есть это реально большая интеллектуальная игра. Да, люди гибнут, кровь льется – это огромная трагедия. Но с точки зрения военачальников, людей, которые составляют мозговой центр, это большая интеллектуальная работа", – подчеркнул Шустер.
По его мнению, в интеллектуальном сражении Украина значительно превосходит Россию в нынешней войне.
"Может быть, потому что какие-то разведданные получают от НАТО, которые русские никогда не могут себе представить. Украинское командование, с точки зрения военной, интеллектуально гораздо выше в данный момент", – заявил Шустер.
Он отметил, что в армии большое значение имеет самостоятельность командиров.
"Это еще началось в израильской армии, после Шестидневной войны это стало как бы трендом: подразделение, которое воюет на определенном участке фронта, – командир автономный. Он не обязан постоянно быть на связи с центром и согласовывать каждый свой шаг. Командиры должны быть настолько подготовлены и настолько высоки в искусстве войны, что должны самостоятельно в своих секторах вести боевые действия. И в этом огромное преимущество украинской армии. Возьмем генерала Суровикина. Понимаете, я не знаю слов, которыми его можно описать. Вот что он? Сровнять с землей [город]. В принципе, для этого не надо учиться пять лет в академии. Я пока не вижу вообще военного искусства со стороны российских командующих. Они как были на уровне Второй мировой, так там и остались", – подчеркнул Шустер.
15 декабря издание The Economist опубликовало интервью Залужного, в котором главнокомандующий сделал ряд важных заявлений. В частности, рассказал, что думает об окончании войны России против Украины и что нужно для деоккупации украинских территорий.
Залужный заявил, что "знает, что может победить этого врага", но нужны ресурсы – 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц – и тогда, по его мнению, украинским силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.
Главком ВСУ пояснил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области.