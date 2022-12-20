ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о сюрпризе, который приготовил русским Залужный: Даже если бы знал, не сказал бы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Украинское командование интеллектуально гораздо выше российского
Шустер: Украинское командование интеллектуально гораздо выше российского
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер, комментируя интервью.

"В своем интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал: "Мы сейчас работаем над одной операцией – вы ее еще не видите, но она уже идет". Какой сюрприз русским приготовил генерал Залужный и украинская армия?" – поинтересовалась Бацман.

"Даже если знал бы, не сказал. Конечно, я не знаю. Я могу сказать такое: все войны в истории были войнами интеллектуальными в первую очередь. Это обмануть противника, потом его еще переобмануть, потом заставить его тебя обмануть и потом его обмануть снова. То есть это реально большая интеллектуальная игра. Да, люди гибнут, кровь льется – это огромная трагедия. Но с точки зрения военачальников, людей, которые составляют мозговой центр, это большая интеллектуальная работа", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, в интеллектуальном сражении Украина значительно превосходит Россию в нынешней войне.

"Может быть, потому что какие-то разведданные получают от НАТО, которые русские никогда не могут себе представить. Украинское командование, с точки зрения военной, интеллектуально гораздо выше в данный момент", – заявил Шустер.

Он отметил, что в армии большое значение имеет самостоятельность командиров.

"Это еще началось в израильской армии, после Шестидневной войны это стало как бы трендом: подразделение, которое воюет на определенном участке фронта, – командир автономный. Он не обязан постоянно быть на связи с центром и согласовывать каждый свой шаг. Командиры должны быть настолько подготовлены и настолько высоки в искусстве войны, что должны самостоятельно в своих секторах вести боевые действия. И в этом огромное преимущество украинской армии. Возьмем генерала Суровикина. Понимаете, я не знаю слов, которыми его можно описать. Вот что он? Сровнять с землей [город]. В принципе, для этого не надо учиться пять лет в академии. Я пока не вижу вообще военного искусства со стороны российских командующих. Они как были на уровне Второй мировой, так там и остались", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

15 декабря издание The Economist опубликовало интервью Залужного, в котором главнокомандующий сделал ряд важных заявлений. В частности, рассказал, что думает об окончании войны России против Украины и что нужно для деоккупации украинских территорий. 

Залужный заявил, что "знает, что может победить этого врага", но нужны ресурсы – 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц – и тогда, по его мнению, украинским силам вполне реально выйти на рубежи 23 февраля.

Главком ВСУ пояснил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя Запорожской области.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, армия, война, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, интервью, Сергей Суровикин, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
Умер вокалист британской группы The Specials Терри Холл
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Герои среди нас". Тина Кароль и Монастырский встретились с детьми, которые проявили смелость и героизм во время войны. Фото
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Сначала была истерика. 10 лет моей жизни". Ефросинина рассказала, кто помог ей возобновить страницу в Instagram
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
"Голубые глаза, как море", "Такая красивая". Самый молодой премьер-министр Финляндии сделала селфи в последнюю рабочую неделю
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
Осужденный на 23 года за изнасилование и домогательства Вайнштейн признан виновным в еще одном изнасиловании
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
"Красавица, вам так идет это положение". Беременная Tarabarova восхитила новым образом
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
Жена Скичко рассказала, как ее мужу удается ездить к ней и детям за границу
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
"Говнометание вступило в новую фазу". Макаревич рассказал, как в сети используют его имя
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Эрдоган около минуты не отпускал руку Маска во время встречи в финале ЧМ 2022. Видео
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Кунаки показала, как сейчас выглядит ее мать
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Беременная двойней 48-летняя Суэнк показала округлившийся живот
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
Жадан показал, как снесли памятнику Пушкину в Днепре, на фоне которого он сделал селфи накануне
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
  Вышел официальный трейлер украинской комедии "Сусідка" с участием Мишиной и Гордона. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (77630)
2
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (29991)
3
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (25333)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (25106)
5
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (19630)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (17603)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (12966)
8
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi (11069)
 
 
 
 