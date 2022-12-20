Шустер о сюрпризе, который приготовил русским Залужный: Даже если бы знал, не сказал бы

"В своем интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал: "Мы сейчас работаем над одной операцией – вы ее еще не видите, но она уже идет". Какой сюрприз русским приготовил генерал Залужный и украинская армия?" – поинтересовалась Бацман.

"Даже если знал бы, не сказал. Конечно, я не знаю. Я могу сказать такое: все войны в истории были войнами интеллектуальными в первую очередь. Это обмануть противника, потом его еще переобмануть, потом заставить его тебя обмануть и потом его обмануть снова. То есть это реально большая интеллектуальная игра. Да, люди гибнут, кровь льется – это огромная трагедия. Но с точки зрения военачальников, людей, которые составляют мозговой центр, это большая интеллектуальная работа", – подчеркнул Шустер.

По его мнению, в интеллектуальном сражении Украина значительно превосходит Россию в нынешней войне.

"Может быть, потому что какие-то разведданные получают от НАТО, которые русские никогда не могут себе представить. Украинское командование, с точки зрения военной, интеллектуально гораздо выше в данный момент", – заявил Шустер.

Он отметил, что в армии большое значение имеет самостоятельность командиров.

"Это еще началось в израильской армии, после Шестидневной войны это стало как бы трендом: подразделение, которое воюет на определенном участке фронта, – командир автономный. Он не обязан постоянно быть на связи с центром и согласовывать каждый свой шаг. Командиры должны быть настолько подготовлены и настолько высоки в искусстве войны, что должны самостоятельно в своих секторах вести боевые действия. И в этом огромное преимущество украинской армии. Возьмем генерала Суровикина. Понимаете, я не знаю слов, которыми его можно описать. Вот что он? Сровнять с землей [город]. В принципе, для этого не надо учиться пять лет в академии. Я пока не вижу вообще военного искусства со стороны российских командующих. Они как были на уровне Второй мировой, так там и остались", – подчеркнул Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube