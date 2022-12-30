Ночью оккупанты атаковали Киевскую область дронами Shahed. Предварительно, попаданий нет – глава ОВА

"Ночная атака дронами Shahed. Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО сбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет", – написал он.

Кулеба отметил, что на местах, где сбили дроны, работают экстренные службы.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По предварительным данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, РФ выпустила по Украине 69 ракет, 54 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей" и предупредил, что будут происходить аварийные отключения света.

В результате массированного ракетного удара России по Украине 29 декабря погибло три человека, шесть были ранены, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.