Россияне утром выпустили 69 ракет, силы обороны Украины сбили 54 из них – Залужный

"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины", – написал Залужный.
По его информации, россияне для удара по объектам энергетической инфраструктуры использовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также управляемые ракеты к зенитно-ракетным комплексам С-300.
"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты", – сообщил главнокомандующий ВСУ.
В Офисе президента Украины заявляли, что РФ сегодня выпустила по Украине более 120 ракет.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве, Киевской, Сумской, Николаевской, Одесской и Житомирской областях. Известно о ракетах, сбитых в нескольких регионах страны.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака велась с разных направлений с самолетов стратегической авиации и кораблей.
В Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областях и в Харькове есть попадания по инфраструктуре. Для атаки по Харькову оккупанты использовали ракеты С-300.
Министр энергетики сообщил об "определенных повреждениях объектов генерации и электросетей".