Россияне утром выпустили 69 ракет, силы обороны Украины сбили 54 из них – Залужный

"Противник продолжает ракетный террор против мирных граждан Украины", – написал Залужный.

По его информации, россияне для удара по объектам энергетической инфраструктуры использовали крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также управляемые ракеты к зенитно-ракетным комплексам С-300.

"По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами сил обороны Украины уничтожены 54 вражеские крылатые ракеты", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

В Офисе президента Украины заявляли, что РФ сегодня выпустила по Украине более 120 ракет.