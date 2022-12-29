ВСУ сбили все 16 российских ракет, которые оккупанты выпустили по Киеву – КГВА

"Уже 16 ракет уничтожили над Киевом", – написал городской голова.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что всего российские оккупанты выпустили по Киеву 16 ракет. Таким образом, силы ПВО сбили все воздушные цели над столицей.

Согласно данным Telegram-канала, отслеживающего воздушные тревоги в Украине, в 10.46 в Киеве отменили тревогу. Она была объявлена в 6.01.

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки пострадали как минимум три человека, в том числе 14-летняя девочка. Кличко предупредил о возможных перебоях в электроснабжении города.