В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света, в Киеве возможны перебои

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, в Одесской и Днепропетровской областях электроснабжение экстренно отключили в связи с угрозой ракетных обстрелов и чтобы избежать значительных повреждений, если РФ удастся поразить энергетические объекты в этих регионах.
По этой же причине экстренные отключения ввели в Сумской и Житомирской областях, проинформировали пресс-службы облэнерго.
В Киеве, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, могут быть перебои со светом, он призвал горожан запастись водой.
Кроме того, в Черкасской и Николаевской областях возможны экстренные отключения, предупредили в облэнерго.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
По данным правительства на 22 декабря, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.
По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используются крылатые ракеты морского и воздушного базирования.