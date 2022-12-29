В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света, в Киеве возможны перебои

Как сообщает пресс-служба ДТЭК, в Одесской и Днепропетровской областях электроснабжение экстренно отключили в связи с угрозой ракетных обстрелов и чтобы избежать значительных повреждений, если РФ удастся поразить энергетические объекты в этих регионах.

По этой же причине экстренные отключения ввели в Сумской и Житомирской областях, проинформировали пресс-службы облэнерго.

В Киеве, как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, могут быть перебои со светом, он призвал горожан запастись водой.

Кроме того, в Черкасской и Николаевской областях возможны экстренные отключения, предупредили в облэнерго.