Над Одесской областью сбили 21 ракету, есть и повреждения энергоинфраструктуры – ОВА

Некоторые ракеты попали по инфраструктуре, обломки одной из сбитых попали в жилой дом Фото: Суспільне Одеса / Telegram

По его словам, обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, пострадавших нет. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнял, что это произошло в селе Степовое.

"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – написал Марченко.

Видео дыма над областью опубликовало "Суспільне". Журналисты отмечают, что у жителей пропал свет и вода.

В ДТЭК "Одесские электросети" утром предупредили, что вводят превентивные экстренные отключения, чтобы "избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели".