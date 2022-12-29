Над Одесской областью сбили 21 ракету, есть и повреждения энергоинфраструктуры – ОВА

По его словам, обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, пострадавших нет. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнял, что это произошло в селе Степовое.
"К сожалению, вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", – написал Марченко.
Видео дыма над областью опубликовало "Суспільне". Журналисты отмечают, что у жителей пропал свет и вода.
В ДТЭК "Одесские электросети" утром предупредили, что вводят превентивные экстренные отключения, чтобы "избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели".
Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о сбитых ракетах в нескольких областях.
По данным Офиса президента, РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что атака ведется с разных направлений, используюся крылатые ракеты морского и воздушного базирования.