РФ атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов и кораблей, работа ПВО возможна по всей территории страны – ВС ВСУ

"После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства", – сообщили в командовании и призвали украинцев находиться в укрытиях.
По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается запуск более 100 ракет противника, атака, вероятно, будет проходить в несколько волн.
"ПВО начинает работу по ракетам. Не выкладываем места попаданий. Не выкладываем места пусков ПВО. Если вы это делаете – вы корректируете огонь противника", – подчеркнул он.
РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов).
Ночью РФ атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Харькова, было выпущено 13 беспилотников, украинские защитники сбили 11 из них. Утром 29 декабря воздушная тревога была объявлена по всей Украине, власти предупредили о ракетной угрозе. После этого о работе ПВО сообщили в Киеве и области, в Сумской и Житомирской областях. Известно о двух сбитых ракетах в Сумской области и пяти – в Николаевской.