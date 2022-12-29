РФ атакует Украину крылатыми ракетами с самолетов и кораблей, работа ПВО возможна по всей территории страны – ВС ВСУ

По информации Арестовича, ожидается запуск более 100 ракет и несколько волн атаки Фото: ЕРА (архив)

"После ночной атаки дронов-камикадзе враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов. Работа противовоздушной обороны возможна на всей территории государства", – сообщили в командовании и призвали украинцев находиться в укрытиях.

По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается запуск более 100 ракет противника, атака, вероятно, будет проходить в несколько волн.

"ПВО начинает работу по ракетам. Не выкладываем места попаданий. Не выкладываем места пусков ПВО. Если вы это делаете – вы корректируете огонь противника", – подчеркнул он.