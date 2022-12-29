Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова, ВСУ сбили 11 из 13 Shahed – Генштаб

"Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников Shahed-136. 11 этих дронов подразделения сил обороны Украины сбили", – говорится в сообщении.
Помимо этого, за прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и семь ракетных ударов по территории Украины. В частности, по гражданской инфраструктуре Харькова и Константиновки Донецкой области.
Также российские захватчики совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
По данным командования Воздушных сил ВСУ на 20 декабря, с начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed. Россияне используют беспилотники в основном ночью, когда их труднее сбить.