Оккупанты ночью атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова, ВСУ сбили 11 из 13 Shahed – Генштаб

По данным командования Воздушных сил ВСУ на 20 декабря, с начала ноября оккупанты выпустили по Украине 127 дронов Shahed Фото: Tal Inbar / Twitter

"Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских беспилотников Shahed-136. 11 этих дронов подразделения сил обороны Украины сбили", – говорится в сообщении.

Помимо этого, за прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и семь ракетных ударов по территории Украины. В частности, по гражданской инфраструктуре Харькова и Константиновки Донецкой области.

Также российские захватчики совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)