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В Днепропетровской области сбили пять российских дронов, вероятно, Shahed – воздушное командование "Восток"

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Дроны сбили зенитчики воздушного командования "Восток"
Дроны сбили зенитчики воздушного командования "Восток"
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Вечером 28 декабря в Днепропетровской области украинские защитники сбили пять российских беспиолотников, вероятно Shahed. Об этом проинформировала пресс-служба воздушного командования "Восток".

"В Днепропетровской области подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили пять БПЛА противника (вероятно, Shahed). Сохраняем праздничное настроение", – отметили в командовании и сопроводили пост фотографией зенитчиков в новогодних колпаках, которые делают отметки, символизирующие новые сбитые воздушные цели. 

https://www.facebook.com/pvkshid/posts/pfbid02RiM3Qze14oT6eHNodNV9pjNNk7mrL8Hy5Sb3rnBVsnYfJspA6T6k6N9S297uVD1el

Согласно данным alerts.in.ua, тревога в Днепропетровской области длится уже около двух часов, в областном центре раздались взрывы, местные власти сообщили об угрозе атаки дронами-камикадзе.

По информации Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, есть "много сбитий [беспилотников] везде". Он заявил, что два таких дрона были зафиксированы над Николаевской областью, они летели в сторону Умани.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, взрывы, Воздушные силы Украины
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