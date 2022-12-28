В Днепропетровской области сбили пять российских дронов, вероятно, Shahed – воздушное командование "Восток"

"В Днепропетровской области подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили пять БПЛА противника (вероятно, Shahed). Сохраняем праздничное настроение", – отметили в командовании и сопроводили пост фотографией зенитчиков в новогодних колпаках, которые делают отметки, символизирующие новые сбитые воздушные цели.

Согласно данным alerts.in.ua, тревога в Днепропетровской области длится уже около двух часов, в областном центре раздались взрывы, местные власти сообщили об угрозе атаки дронами-камикадзе.

По информации Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, есть "много сбитий [беспилотников] везде". Он заявил, что два таких дрона были зафиксированы над Николаевской областью, они летели в сторону Умани.