Собраны средства на 10 разведкомплексов "Шарк" для ВСУ – инициатива "Око за око"

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн Фото: пресс-служба инициативы "Око за око"

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн. В эту сумму будет входить закупка 25 автомобилей с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.