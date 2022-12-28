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Собраны средства на 10 разведкомплексов "Шарк" для ВСУ – инициатива "Око за око"

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Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн
Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн
Фото: пресс-служба инициативы "Око за око"

Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "Око за око" уже аккумулировали 130 млн грн на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов "Шарк" для ВСУ, об этом сообщили в пресс-службе инициативы.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн. В эту сумму будет входить закупка 25 автомобилей с пунктом управления комплексами, 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.

Контекст:

С начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра топлива Pulls 95 / Diesel перечисляет на закупку разведкомплексов "Шарк". Поддержать проект можно также через специальный счет "Повернись живим".

Теги: беспилотники, ВСУ, ОККО, Повернись живим, топливо
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