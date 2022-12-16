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"Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб". Kalush и Skofka выпустили новую песню

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Kalush и Skofka новым треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ
Kalush и Skofka новым треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ
Фото: пресс-служба Kalush

На стриминговых и онлайн-платформах выпустили новую песню группы Kalush и рэпера Skofka – "Батьківщина". Как отмечают в Instagram музыканты, цель – поддержать боевой дух защитников Украины совместным треком.

"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью по умершим героям, написан для повышения боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", – говорится в сообщении.

Также Kalush и Skofka отметили, что этим треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ.

Фото: пресс-служба инициативы
Фото: пресс-служба инициативы

"Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов "Шарк", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. Поддержать сбор можно на заправках ОККО, ведь с каждого литра топлива Pulls 1 гривна сразу летит на эти комплексы", – отмечают артисты.

ВИДЕО
Видео: KALUSH / YouTube
Контекст:

В рамках совместного с фондом проекта сеть ОККО, начиная с ноября, перечисляет по 1 гривне с каждого литра проданного топлива Pulls 95 / Diesel на закупку беспилотных разведывательных комплексов "Шарк". За 1,5 месяца аккумулировано средств почти на восемь таких акул, сообщили в пресс-службе. Таким образом каждый украинский водитель, заправляющийся "Pullsом мести" на ОККО, автоматически приобщается к обеспечению военных "глазами в воздухе".

Теги: музыка, военные, беспилотники, ВСУ, ОККО, Kalush Orchestra, Skofka
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