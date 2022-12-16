"Око за око, зуб за зуб, загризуть тут за тризуб". Kalush и Skofka выпустили новую песню

Kalush и Skofka новым треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ Фото: пресс-служба Kalush

"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью по умершим героям, написан для повышения боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", – говорится в сообщении.

Также Kalush и Skofka отметили, что этим треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Повернись живим" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ.

Фото: пресс-служба инициативы

"Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов "Шарк", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. Поддержать сбор можно на заправках ОККО, ведь с каждого литра топлива Pulls 1 гривна сразу летит на эти комплексы", – отмечают артисты.

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Видео: KALUSH / YouTube