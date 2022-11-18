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"Око за око": одну из работ украинских художников с изображением комплекса "Шарк" превратят в мурал в Киеве

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"Шарк" это новейшая разработка украинской компании "Укрспецсистемс"
"Шарк" – это новейшая разработка украинской компании "Укрспецсистемс"
Фото: charity.okko.ua

В Киеве появится новый патриотический мурал, где будет изображен разведывательный комплекс "Шарк", на который собирают деньги компания ОККО и фонд "Повернись живим". В его основу ляжет изображение украинской иллюстраторки Дарци Зироньки, опубликованное в рамках флешмоба креативного сообщества на ее странице в Instagram. Об этом сообщила директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова на своей странице в Facebook.

"Нам очень приятно, что креативное сообщество поддержало нашу с "Повернись живим" инициативу "Око за око" и запустило флешмоб. Мы вдохновились работами иллюстраторов и буквально сразу же возникла идея положить одну из них в основу мурала. Все работы прекрасные, патриотичные, современные, но нужно было выбрать одну. Уже пообщались с одним из авторов – Дарцей Зиронькой – и предложили сотрудничество, – написала Полякова.

В рамках проекта "Око за око" будет закуплено 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. В общей сложности на это нужно 325 миллионов гривен. Начиная с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls 95/Diesel на приобретение "Шарков". Средства на два первых комплекса уже удалось собрать.

"Уверены, что благодаря такой поддержке мы быстро приобретем 25 современных разведкомплексов для ВСУ, а после победы мурал будет нам всем напоминанием о сплоченности и патриотизме украинцев, которые бок о бок стали на защиту страны и на фронте, и в тылу", – отметила директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Vsu1b47JZ41JanmtMibjq8bR6w8Sgje4P26rEaEW3wqTvTnh5kj1HU6PKWvy9nNUl&id=1800023093

Контекст:

"Шарк" – это новейшая разработка украинской компании "Укрспецсистемс", которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач. В состав комплекса входит наземная станция управления на базе проходного автомобиля, беспилотники, пусковая установка. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 13 миллионов гривен. 

Купленные с помощью украинцев комплексы "Повернись живим" распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад, отметили в пресс-службе инициативы.

Теги: флешмоб, художник, разведка, беспилотники, деньги, ВСУ, война России против Украины, ОККО, Повернись живим
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