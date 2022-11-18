"Око за око": одну из работ украинских художников с изображением комплекса "Шарк" превратят в мурал в Киеве

"Нам очень приятно, что креативное сообщество поддержало нашу с "Повернись живим" инициативу "Око за око" и запустило флешмоб. Мы вдохновились работами иллюстраторов и буквально сразу же возникла идея положить одну из них в основу мурала. Все работы прекрасные, патриотичные, современные, но нужно было выбрать одну. Уже пообщались с одним из авторов – Дарцей Зиронькой – и предложили сотрудничество, – написала Полякова.

В рамках проекта "Око за око" будет закуплено 25 разведывательных комплексов "Шарк" для нужд Вооруженных сил Украины. В общей сложности на это нужно 325 миллионов гривен. Начиная с ноября, сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls 95/Diesel на приобретение "Шарков". Средства на два первых комплекса уже удалось собрать.

"Уверены, что благодаря такой поддержке мы быстро приобретем 25 современных разведкомплексов для ВСУ, а после победы мурал будет нам всем напоминанием о сплоченности и патриотизме украинцев, которые бок о бок стали на защиту страны и на фронте, и в тылу", – отметила директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО.