"Что в "Черном ящике? То, что снизит наступательный потенциал России". ГУР и фонд "Повернись живим" реализовали секретный проект

В октябре волонтеры приобрели и передали ГУР МОУ оборудование, способное снизить наступательный потенциал России. Детали проекта, который получил название Black box ("Черный ящик") ни фонд, ни разведка не раскрывают.

Глава ГУР Кирилл Буданов и директор фонда Тарас Чмут опубликовали свои фото с черными ящиками в руках.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отобразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект... нанес России ущерб на миллионы долларов", – заявил Буданов.

В фонде сообщили, что масштабируют этот проект и объявили сбор на него – на сумму 230 млн грн.

"Что в Black box? То, что снизит наступательный потенциал России... Как и ГУР МОУ, фонд не может раскрыть детали проекта. Но вы увидите его результаты в новостях", – пообещали волонтеры.