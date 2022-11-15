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"Что в "Черном ящике? То, что снизит наступательный потенциал России". ГУР и фонд "Повернись живим" реализовали секретный проект

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Проект, получивший название Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов, сообщил Буданов
Проект, получивший название Black box, нанес России ущерб на миллионы долларов, сообщил Буданов
Фото: gur.gov.ua

Главное управление разведки Минобороны Украины и волонтерский фонд "Повернись живым" реализовали общий проект стоимостью 40 млн грн, который уже нанес России ущерб на миллионы долларов. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

В октябре волонтеры приобрели и передали ГУР МОУ оборудование, способное снизить наступательный потенциал России. Детали проекта, который получил название Black box ("Черный ящик") ни фонд, ни разведка не раскрывают.

Глава ГУР Кирилл Буданов и директор фонда Тарас Чмут опубликовали свои фото с черными ящиками в руках.

"Учитывая секретность, мы не можем раскрыть деталей этого сотрудничества, но его результаты точно отобразятся на поле боя. По нашим подсчетам, только за октябрь проект... нанес России ущерб на миллионы долларов", – заявил Буданов.

В фонде сообщили, что масштабируют этот проект и объявили сбор на него – на сумму 230 млн грн. 

"Что в Black box? То, что снизит наступательный потенциал России... Как и ГУР МОУ, фонд не может раскрыть детали проекта. Но вы увидите его результаты в новостях", – пообещали волонтеры.

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Контекст:

В ГУР отметили, что это не единственный совместный проект ГУР и фонда. В частности, летом волонтеры передали разведке комплекс Bayraktar TB2 общей стоимостью $16,5 млн. Комплекс состоит из трех ударных беспилотников, системы воздушной связи и мобильного комплекса наземного управления.

В октябре "Повернись живим" и ГУР анонсировали проект "Бавовна в Москве".

Теги: разведка, волонтеры, Повернись живим, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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