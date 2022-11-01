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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Повернись живим" объявил о самом масштабном сборе за всю историю фонда

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Фонд планирует купить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "Шарк"
Фонд планирует купить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "Шарк"
Фото: Повернись живим / Facebook

Благотворительный фонд "Повернись живим" совместно с сетью АЗК OKKO запускает инициативу "Око за око", целью которой является приобретение 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов "Шарк" от украинской компании "Укрспецсистемс". Об этом сообщили в Facebook фонда.

Общая стоимость проекта – 325 млн грн. Отмечается, что 25 беспилотных комплексов – это в целом:

  • 75 БПЛА;
  • 25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления;
  • 25 пусковых установок.

“В рамках проекта мы приобретем не просто разведывательные беспилотники, а уникальную разработку, созданную специалистами нашего фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar Expo, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами", – говорит директор военного департамента "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Присоединиться к сбору можно, заправившись PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего одна гривна будет автоматически передаваться на беспилотники.

Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.

https://www.facebook.com/backandalive/posts/pfbid0XnBzeaKTjcER8tHiuDiMYAYtQGpDNWrtMHoWcLVkxn7ddxBMJ5jLaCWrLoKdXNP4l

Контекст:

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, благотворительность, война России против Украины, Повернись живим
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