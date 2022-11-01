"Повернись живим" объявил о самом масштабном сборе за всю историю фонда

Общая стоимость проекта – 325 млн грн. Отмечается, что 25 беспилотных комплексов – это в целом:

75 БПЛА;

25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления;

25 пусковых установок.

“В рамках проекта мы приобретем не просто разведывательные беспилотники, а уникальную разработку, созданную специалистами нашего фонда, производителями БПЛА "Укрспецсистемс" и компанией Pulsar Expo, обеспечивающей проект специальными автомобилями, которые мы совместно превратим в наземные станции управления полетами", – говорит директор военного департамента "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Присоединиться к сбору можно, заправившись PULLS 95 или PULLS Diesel в сети АЗК ОККО. С каждого литра этих видов горючего одна гривна будет автоматически передаваться на беспилотники.

Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.