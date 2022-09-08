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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд "Повернись живим" закупил первые 11 бронированных машин для ВСУ

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На 11 машин потратили &euro;2,321 млн
На 11 машин потратили €2,321 млн
Фото: Тарас Чмут / Facebook

Благотворительный фонд помощи армии "Повернись живим" реализовал свое первое соглашение на бронетехнику – 11 специальных легких бронированных машин LC-79 APC-SH Fighter-2. Об этом глава фонда Тарас Чмут сообщил в Facebook 8 сентября.

По его словам, закупку начали еще в марте. Потратили на 11 машин 2,321 млн.

Чмут отметил, что LC-79 – проверенная десятилетиями эксплуатации бронированная машина, которая держит бронебойные шары из АКМа и из пулемета со стальным сердечником. Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 м, а противоминная защита – подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса.

Машины довооружат штатными пулеметами 12,7/7,62-мм или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках.

Конкретно эти бронемашины передадут в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского – защитникам "Азовстали", активным участникам освобождения украинского юга.

https://www.facebook.com/TarChmut/posts/pfbid02DQ3rMDHExCDrrcazRJMtHo5RjfSYeBaqKBoUmmf6ZnCiffkZFxvEe5t1y4DAQBg3l

Контекст:

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, ВСУ, война России против Украины, Повернись живим, Тарас Чмут
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