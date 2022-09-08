Фонд "Повернись живим" закупил первые 11 бронированных машин для ВСУ

По его словам, закупку начали еще в марте. Потратили на 11 машин €2,321 млн.
Чмут отметил, что LC-79 – проверенная десятилетиями эксплуатации бронированная машина, которая держит бронебойные шары из АКМа и из пулемета со стальным сердечником. Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 м, а противоминная защита – подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса.
Машины довооружат штатными пулеметами 12,7/7,62-мм или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках.
Конкретно эти бронемашины передадут в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского – защитникам "Азовстали", активным участникам освобождения украинского юга.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.
Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.