Фонд "Повернись живим" закупил первые 11 бронированных машин для ВСУ

По его словам, закупку начали еще в марте. Потратили на 11 машин €2,321 млн.

Чмут отметил, что LC-79 – проверенная десятилетиями эксплуатации бронированная машина, которая держит бронебойные шары из АКМа и из пулемета со стальным сердечником. Противоосколочная защита предусматривает стойкость против подрыва 155-мм снаряда на расстоянии в 100 м, а противоминная защита – подрыв двух ручных гранат под днищем корпуса.

Машины довооружат штатными пулеметами 12,7/7,62-мм или 40-мм гранатометами уже непосредственно в войсках.

Конкретно эти бронемашины передадут в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского – защитникам "Азовстали", активным участникам освобождения украинского юга.