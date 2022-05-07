"Купим армии "самолетик"?" Фонд "Вернись живым" вместе с IT-работниками за сутки собрал 30 млн грн для ВСУ

Об инициативе под названием "ИТ-сообщество, купим армии "самолетик"?" по сбору $1 млн портал написал в 9.00 6 мая.

Отмечалось, что новый и современный комплекс PD-2 украинского производства состоит из двух самолетов и автомобиля, оснащенный тепловизионными камерами, применяется для воздушной разведки и как носитель бомбовой нагрузки.

"Такого в армии еще никто не закупал. Короче, мощный самолетик, который поможет нашим военным уничтожить оккупанта и освободить Украину. Что может быть лучше?" – написали организаторы инициативы.

Уже в 9.00 на следующий день, 7 апреля, портал сообщил, что сбор средств завершен.

По данным организаторов, благотворители сделали 16 501 транзакцию. Некоторые из них делали несколько оплат. Самый большой взнос – 150 тыс. грн, самый маленький – одна гривна. В среднем переводили около 2 тыс. грн, пишет DOU.

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