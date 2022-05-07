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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Купим армии "самолетик"?" Фонд "Вернись живым" вместе с IT-работниками за сутки собрал 30 млн грн для ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным организаторов, благотворители сделали 16 501 транзакцию
По данным организаторов, благотворители сделали 16 501 транзакцию
Фото: depositphotos.com

Украинский благотворительный фонд "Вернись живым" вместе с представителями IT-индустрии за сутки собрал 30 млн грн на современный комплекс PD-2 для Вооруженных сил Украины. Об этом 7 мая сообщил портал DOU.

Об инициативе под названием "ИТ-сообщество, купим армии "самолетик"?" по сбору $1 млн портал написал в 9.00 6 мая.

Отмечалось, что новый и современный комплекс PD-2 украинского производства состоит из двух самолетов и автомобиля, оснащенный тепловизионными камерами, применяется для воздушной разведки и как носитель бомбовой нагрузки.

"Такого в армии еще никто не закупал. Короче, мощный самолетик, который поможет нашим военным уничтожить оккупанта и освободить Украину. Что может быть лучше?" – написали организаторы инициативы.

Уже в 9.00 на следующий день, 7 апреля, портал сообщил, что сбор средств завершен.

По данным организаторов, благотворители сделали 16 501 транзакцию. Некоторые из них делали несколько оплат. Самый большой взнос – 150 тыс. грн, самый маленький – одна гривна. В среднем переводили около 2 тыс. грн, пишет DOU.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Вернись живым" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.

Пожертвовать деньги фонду можно, используя реквизиты, опубликованные на его сайте.

Теги: Россия, Украина, гривна, война, пожертвование, помощь, деньги, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины
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