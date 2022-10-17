"Повернись живим" и ГУР МО анонсировали проект "Бавовна" в Москве"

Инициатива связана с "работой на дальние дистанции", говорится в сообщении.
Отмечается, что фонд работал над проектом около двух месяцев и заключил соответствующий контракт на днях.
"Подробную информацию о проекте и его стоимости предоставим позже", – отметили в фонде.
Украинцы собрали 150 млн грн на противодронную систему менее чем за двое суток – об этом стало известно 15 октября.
17 октября в госконцерне "Укроборонпром" анонсировали появление ударного беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км.