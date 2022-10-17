"Повернись живим" и ГУР МО анонсировали проект "Бавовна" в Москве"

Новый проект связан с "работой на дальние дистанции" Фото: Повернись живим / Facebook

Инициатива связана с "работой на дальние дистанции", говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд работал над проектом около двух месяцев и заключил соответствующий контракт на днях.

"Подробную информацию о проекте и его стоимости предоставим позже", – отметили в фонде.