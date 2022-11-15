К сбору на разведкомплексы "Шарк" присоединились украинские художники

Художница, автор комиксов Юлия Вус опубликовала комикс с "Шарком".

Иллюстратор книг Марта Лешак показала вышитого на подольском ковре "Шарка".

Работа художницы, которая публикуется как Дарця Зиронька, выполнена в жанре стрит-арта.

Свои работы запостили также Нато Микеладзе, Михаил Скоп, Мария Оз и Марта Кошулинская.

Организаторы инициативы "Око за око" компании ОККО и фонда "Повернись живим" объявили о сборе на покупку 25 разведкомплексов "Шарк" для украинской армии. С ноября ОККО перечисляет в фонд с каждого проданного литра топлива Pulls на закупку комплексов по одной гривне.

Контекст:

"Шарк" – это новейшая разработка украинской компании "Укрспецсистемс", которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач. В состав комплекса входит наземная станция управления на базе проходного автомобиля, беспилотники, пусковая установка. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 13 миллионов гривен. На одну из 25 таких разведывательных акул средства уже собраны, пишет УНИАН.

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.