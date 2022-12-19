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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На разведкомплексы "Шарк" уже собраны первые 100 млн грн в рамках инициативы "Око за око"

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Со стоимости каждого литра топлива Pulls 95 / Diesel, проданного на заправках, одна гривна перечисляется на закупку "Шарков"
Со стоимости каждого литра топлива Pulls 95 / Diesel, проданного на заправках, одна гривна перечисляется на закупку "Шарков"
Фото: okko.ua

В рамках инициативы "Око за око" саккумулированы первые 100 млн грн на закупку современных разведывательных комплексов "Шарк" для Вооруженных сил Украины. Эта совместная инициатива сети ОККО и фонда "Повернись живим" стартовала 1 ноября. Она предполагает, что со стоимости каждого литра топлива Pulls 95 / Diesel, проданного на заправках, одна гривна перечисляется на закупку "Шарков", сообщает сайт сети АЗК.

"Благодарны нашему мощному водительскому сообществу, которое активно присоединилось к инициативе. Есть уже фактически восемь комплексов для ВСУ, наша цель до конца года – саккумулировать средства на 10 "Шарков". Это почти половина, и есть над чем еще работать, ведь впереди еще 15. Так что не сбавляем темп – конвертируем пульс в пульс мести, – прокомментировал СЕО ОККО Василий Даниляк. – Мы решили внести и свой дополнительный вклад в проект и перечислить на "Шарки" еще 5 млн грн".

"Разведкомплексы "Шарк" очень ждут на передовой. Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя Pulls в сети АЗК ОККО или переводя средства на наш отдельный счет "Око за око". Вместе мы не просто аккумулируем средства – мы системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс – это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованный проходной автомобильно-командный пункт управления", – добавил директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Фото: okko.ua
Фото: okko.ua

"Шарк" – это новейшая разработка от украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО направила более 200 млн грн на помощь военным, волонтерам и регионам, пострадавшим от войны. Компания бесплатно кормит защитников Украины на своих АЗК вблизи горячих точек, приняла участие в восстановлении Киевской и Черниговской областей, закупила реанимобили и автомобили для спецподразделений.

Теги: разведка, помощь, беспилотники, волонтеры, ВСУ, ОККО, Повернись живим, Тарас Чмут, АЗК
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