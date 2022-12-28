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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров: Украина закупила почти полторы тысячи беспилотников для разведки и разрабатывает модель для борьбы с иранскими дронами-камикадзе

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Расклад сил с беспилотниками на поле боя кардинально изменится уже в феврале или марте, сказал Федоров
Расклад сил с беспилотниками на поле боя кардинально изменится уже в феврале или марте, сказал Федоров
Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

Использование беспилотных летательных аппаратов и спутниковых интернет-систем кардинально изменило характер войны в Украине. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью АР, опубликованном 28 декабря.

По его словам, Украина уже приобрела для Вооруженных сил около 1400 беспилотников. Большая часть из них – дроны типа Fly Eye, которые используются для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки.

Следующим шагом станет разработка боевых моделей БПЛА, которые смогут лететь на расстояние до 10 км и атаковать дроны-камикадзе иранского производства, используемые Россией в ходе вторжения для атак по украинской инфраструктуре. Ситуация с беспилотниками на поле боя "кардинально изменится уже в феврале или марте", сказал Федоров.

Он подчеркнул важность мобильной связи в воюющей стране как для гражданских, так и для военных целей и сказал, что самая сложная ситуация со связью сейчас в Донецкой, Запорожской, Одесской и Киевской областях. Бывают случаи, когда в Киеве работает менее половины вышек мобильной связи и единственной альтернативой на данный момент являются спутниковые системы, такие как Starlink Илона Маска, отметил глава Минцифры.

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink. С точки зрения важности для способности Украины организовать защиту от российского вторжения Федоров сравнил передачу Space X с ракетами залпового огня, которые США поставляют Украине, "тысячи жизней были спасены", сказал он.

Наряду с гражданскими приложениями Starlink помог операторам передовых разведывательных беспилотников нацелить артиллерийские удары по российским военным объектам, добавил Федоров.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

"Укроборонпром" совместно с Генштабом ВСУ в августе открыл  программу развития беспилотных систем. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 декабря сообщил, что за месяц Минобороны приняло на вооружение семь видов украинских дронов.

Теги: Россия, интернет, мобильная связь, беспилотники, война России против Украины, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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