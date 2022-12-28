Федоров: Украина закупила почти полторы тысячи беспилотников для разведки и разрабатывает модель для борьбы с иранскими дронами-камикадзе

Расклад сил с беспилотниками на поле боя кардинально изменится уже в феврале или марте, сказал Федоров Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

По его словам, Украина уже приобрела для Вооруженных сил около 1400 беспилотников. Большая часть из них – дроны типа Fly Eye, которые используются для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки.

Следующим шагом станет разработка боевых моделей БПЛА, которые смогут лететь на расстояние до 10 км и атаковать дроны-камикадзе иранского производства, используемые Россией в ходе вторжения для атак по украинской инфраструктуре. Ситуация с беспилотниками на поле боя "кардинально изменится уже в феврале или марте", сказал Федоров.

Он подчеркнул важность мобильной связи в воюющей стране как для гражданских, так и для военных целей и сказал, что самая сложная ситуация со связью сейчас в Донецкой, Запорожской, Одесской и Киевской областях. Бывают случаи, когда в Киеве работает менее половины вышек мобильной связи и единственной альтернативой на данный момент являются спутниковые системы, такие как Starlink Илона Маска, отметил глава Минцифры.

В Украине уже работает около 24 000 станций Starlink. С точки зрения важности для способности Украины организовать защиту от российского вторжения Федоров сравнил передачу Space X с ракетами залпового огня, которые США поставляют Украине, "тысячи жизней были спасены", сказал он.

Наряду с гражданскими приложениями Starlink помог операторам передовых разведывательных беспилотников нацелить артиллерийские удары по российским военным объектам, добавил Федоров.