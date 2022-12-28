"Много сбитий везде". Ким рассказал об атаке дронов-камикадзе и о беспилотниках, пролетевших в сторону Умани

"Много сбитий везде (по Украине). Семь минут назад пролетело два мопеда мимо Первомайска [Николаевской области] в сторону Умани [Черкасской области]. На радаре видно не было", – утверждает Ким.

Позднее он добавил, что "и Одесса под угрозой".

Согласно данным интерактивной карты воздушных тревог Украины, на момент публикации новости тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и во временно оккупированном Крыму. В Одесской области воздушной тревоги нет.

До этого взрывы были зафиксированы в Днепре и Днепропетровской области. Руководство региона предупреждало о возможной атаке дронов-камикадзе.