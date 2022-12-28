"Много сбитий везде". Ким рассказал об атаке дронов-камикадзе и о беспилотниках, пролетевших в сторону Умани

"Много сбитий везде (по Украине). Семь минут назад пролетело два мопеда мимо Первомайска [Николаевской области] в сторону Умани [Черкасской области]. На радаре видно не было", – утверждает Ким.
Позднее он добавил, что "и Одесса под угрозой".
Согласно данным интерактивной карты воздушных тревог Украины, на момент публикации новости тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и во временно оккупированном Крыму. В Одесской области воздушной тревоги нет.
До этого взрывы были зафиксированы в Днепре и Днепропетровской области. Руководство региона предупреждало о возможной атаке дронов-камикадзе.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили около 70 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.
По данным главы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на 22 декабря, реально в наличии у оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе.
По информации Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.