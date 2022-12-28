ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет сбили с момента начала ударов оккупантов по инфраструктуре Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские силы ПВО сбили с 11 сентября более 400 ракет оккупантов
Украинские силы ПВО сбили с 11 сентября более 400 ракет оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Удары российских оккупантов по украинской энергетической инфраструктуре начались на месяц раньше, чем принято считать. Об этом сообщил 28 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат в эфире телемарафона, который транслировал телеканал "Рада".

"Все взяли дату 11 октября, от первого массированного обстрела, как начало отсчета атак [российских войск] на энергетическую инфраструктуру. Но ведь в действительности ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру", – уточнил Игнат.

Он озвучил цифры сбитых ракет и беспилотников врага с 11 сентября по 28 декабря.

"С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он обратил внимание на то, что у оккупантов все меньше ракет для обеспечения массированности ударов.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", – предположил Игнат.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над КиевомОт последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.

Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Харьков, энергетика, Вооруженные силы Украины, ПВО, электроснабжение, беспилотники, ТЭЦ, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, ракеты, удары, ракета, инфраструктура, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, энергосистема, российские оккупанты, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского"
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
Мишина снялась перед зеркалом без одежды
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
"Ребята, пусть погорит. Выпейте пока кофе". Патрульная полиция показала, как пылает Кремль, и процитировала Толкина
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
  Состоялась премьера документального фильма "Щедрик проти "русского міра". Видео
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Что за тело!", "Эта попа – мечта!" Бех-Романчук снялась со спины
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
"Невероятная физическая форма для мамы троих детей". Жена Тигипко показала, как занимается спортом
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
Вареники с мясом под сливочно-сырным соусом. Рецепт от Клопотенко
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Большой сюрприз". Kozak System бесплатно выступят 31 декабря на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
  "Чарівні очі" вместо "Длинноногого счастья". Полякова перевела на украинский язык песню, которую ранее пела с Винником на русском. Видео
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
Группа Tvorchi после победы в украинском нацотборе на "Евровидение 2023" подписала договор с "Суспільним"
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
"Нестареющая! Сексуальность навсегда!" 89-летняя звезда "Династии" Коллинз снялась в купальнике
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
Бывшая невестка Ющенко, засветившаяся в начале декабря в РФ, похвасталась отдыхом в Куршевеле
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
"Мужчины после разрыва быстро новых находят", "Бывшая никогда не нравилась". Цимбалюк перестал скрывать свою девушку – ресторатора
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
53-летняя Лопес показала фото без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (201895)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (201754)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (62055)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (44717)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (42484)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (36888)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (35258)
8
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (34431)
 
 
 
 