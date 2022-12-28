В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет сбили с момента начала ударов оккупантов по инфраструктуре Украины

"Все взяли дату 11 октября, от первого массированного обстрела, как начало отсчета атак [российских войск] на энергетическую инфраструктуру. Но ведь в действительности ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру", – уточнил Игнат.

Он озвучил цифры сбитых ракет и беспилотников врага с 11 сентября по 28 декабря.

"С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", – рассказал спикер ВС ВСУ.

Он обратил внимание на то, что у оккупантов все меньше ракет для обеспечения массированности ударов.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", – предположил Игнат.