В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет сбили с момента начала ударов оккупантов по инфраструктуре Украины

"Все взяли дату 11 октября, от первого массированного обстрела, как начало отсчета атак [российских войск] на энергетическую инфраструктуру. Но ведь в действительности ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру", – уточнил Игнат.
Он озвучил цифры сбитых ракет и беспилотников врага с 11 сентября по 28 декабря.
"С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", – рассказал спикер ВС ВСУ.
Он обратил внимание на то, что у оккупантов все меньше ракет для обеспечения массированности ударов.
"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", – предположил Игнат.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.
Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.