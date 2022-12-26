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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия, очевидно, готовится к новому массированному ракетному удару по Украине – спикер южных сил обороны

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Сейчас в Черном море один надводный, два подводных ракетоносителя
Сейчас в Черном море один надводный, два подводных ракетоносителя
Фото: flot.com

На сегодня Россия держит в Черном море три судна с 16 ракетами "Калибр". Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, это не максимальное количество ракетоносителей из возможных, но ситуация быстро меняется и для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и сейчас уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что запасы ракет у оккупантов, вероятно, исчерпываются, но у них достаточно арсенала, который пополняется разными способами, в том числе и в обход санкций. Спикер подчеркнула, что "не следует ожидать только массированного удара, помним о том, что они способны нанести и точечные".

"Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им этой паузы – нам надо одержать в борьбе максимально быстро свою независимость", – добавила спикер сил обороны юга Украины.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк, корабли
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