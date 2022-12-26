Россия, очевидно, готовится к новому массированному ракетному удару по Украине – спикер южных сил обороны

По ее словам, это не максимальное количество ракетоносителей из возможных, но ситуация быстро меняется и для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов.

"Очевидно, что они к чему-то готовятся. Но сейчас они маневрируют, и сейчас уже один из ракетоносителей зашел в пункт базирования. Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа "Калибр" в готовности к использованию. Но помним о том, что вернуть на боевое дежурство тот ракетоноситель им не сложно, это несколько часов времени", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что запасы ракет у оккупантов, вероятно, исчерпываются, но у них достаточно арсенала, который пополняется разными способами, в том числе и в обход санкций. Спикер подчеркнула, что "не следует ожидать только массированного удара, помним о том, что они способны нанести и точечные".

"Мы видим, что они ищут возможность задерживать ход событий, взять так называемую оперативную паузу, чтобы подтянуть резервы и продолжать свое "победоносное шоу", как они считают. Но наше противодействие адекватно, мы не дадим им этой паузы – нам надо одержать в борьбе максимально быстро свою независимость", – добавила спикер сил обороны юга Украины.