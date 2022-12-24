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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывели в Черное море 11 кораблей. Ракетный залп может составлять 20 единиц – ОК "Юг"

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Возможны массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников Гуменюк
Возможны массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников – Гуменюк
Фото: ЕРА

24 декабря Россия вывела в Черное море судно с крылатыми ракетами "Калибр", что может говорить о подготовке к новой атаке. Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк сообщила в эфире национального телемарафона, который транслирует 1+1.

По ее словам, в акватории ЧМ на данный момент находится 11 судов, и среди них есть ракетоносители. Такие маневры могут использоваться и для психологической атаки на украинцев.

"Это два надводных и один подводный [корабль], общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш верховный главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины", – сказала Гуменюк.

Спикер отметила, что перемещения судов не свидетельствуют напрямую о подготовке к ударам, но накануне Рождества и Нового года они весьма вероятны. Самая правильная реакция на такие действия оккупантов – обязательное реагирование на сигналы воздушной тревоги.

"Нет прямой такой зависимости: когда вывели и когда стартовали ракеты.. Долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", – объяснила спикер ОК ЮГ.

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский  заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, корабль, война России против Украины, ракеты, Наталья Гуменюк
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