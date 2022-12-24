Россияне вывели в Черное море 11 кораблей. Ракетный залп может составлять 20 единиц – ОК "Юг"

По ее словам, в акватории ЧМ на данный момент находится 11 судов, и среди них есть ракетоносители. Такие маневры могут использоваться и для психологической атаки на украинцев.

"Это два надводных и один подводный [корабль], общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш верховный главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины", – сказала Гуменюк.

Спикер отметила, что перемещения судов не свидетельствуют напрямую о подготовке к ударам, но накануне Рождества и Нового года они весьма вероятны. Самая правильная реакция на такие действия оккупантов – обязательное реагирование на сигналы воздушной тревоги.

"Нет прямой такой зависимости: когда вывели и когда стартовали ракеты.. Долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", – объяснила спикер ОК ЮГ.