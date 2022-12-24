Россияне вывели в Черное море 11 кораблей. Ракетный залп может составлять 20 единиц – ОК "Юг"

По ее словам, в акватории ЧМ на данный момент находится 11 судов, и среди них есть ракетоносители. Такие маневры могут использоваться и для психологической атаки на украинцев.
"Это два надводных и один подводный [корабль], общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш верховный главнокомандующий. А также, может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины", – сказала Гуменюк.
Спикер отметила, что перемещения судов не свидетельствуют напрямую о подготовке к ударам, но накануне Рождества и Нового года они весьма вероятны. Самая правильная реакция на такие действия оккупантов – обязательное реагирование на сигналы воздушной тревоги.
"Нет прямой такой зависимости: когда вывели и когда стартовали ракеты.. Долгое время ракетоносителей не было в Черном море. Во-первых, учитывая погоду, было штормовое предупреждение, они укрывались в пунктах базирования. Как море немного успокоилось, они вышли на дежурство снова, но, также, ввиду враждебного тяготения к скрепам и датам, к тому, чтобы нанести максимально мощное психологическое давление, они могут применить именно массированные или единичные ракетные удары по важным объектам накануне праздников ", – объяснила спикер ОК ЮГ.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.