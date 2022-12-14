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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ удерживает в Черном море восемь кораблей, среди них нет носителей "Калибров" – ВМС ВСУ

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Оккупанты сегодня не вывели в Черное море носители "Калибров"
Оккупанты сегодня не вывели в Черное море носители "Калибров"
Фото: EPA

Россия 14 декабря удерживает в Черном море восемь кораблей. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – говорится в сообщении.

В ВМС Украины отметили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0ohNFrtv2FxtKPf7NhWgvNcRt7K1ipGomx6keBVA8fEBKAUn5VGxTUg1sXx1ApvNWl

Контекст:

В предыдущий раз носители "Калибров" наблюдались в Черном море 8 декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Черное море, ВМС Украины, корабль, война России против Украины
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