РФ удерживает в Черном море восемь кораблей, среди них нет носителей "Калибров" – ВМС ВСУ

Оккупанты сегодня не вывели в Черное море носители "Калибров" Фото: EPA

"В Черном море на боевом дежурстве находятся восемь вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет", – говорится в сообщении.

В ВМС Украины отметили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.