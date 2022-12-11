В Черном море находится восемь российских военных кораблей, носителей "Калибров" нет – ВМС ВСУ

Ни в Черном, ни в Азовском море сейчас нет ни одного корабля – носителя крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении.
В Средиземном море находится девять кораблей, из них пять – носители "Калибров". Общий залп составляет 76 ракет, говорится в сообщении.
В интересах России через Керчь-Еникальский пролив прошли в Черное море 38 кораблей, восемь из которых продолжили движение к проливу Босфор. В Азовское море прошли 15 кораблей, пять из которых двигались из пролива Босфор.
По состоянию на 11 декабря Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали уже 94 140 российских военных, из них 380 за последние сутки, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Украинские военные 10 декабря отразили атаки российских оккупантов в районе населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.