В Черном море находится восемь российских военных кораблей, носителей "Калибров" нет – ВМС ВСУ

В ВМС сообщили, сколько вражеских кораблей находится в море Фото: EPA

Ни в Черном, ни в Азовском море сейчас нет ни одного корабля – носителя крылатых ракет "Калибр", говорится в сообщении.

В Средиземном море находится девять кораблей, из них пять – носители "Калибров". Общий залп составляет 76 ракет, говорится в сообщении.

В интересах России через Керчь-Еникальский пролив прошли в Черное море 38 кораблей, восемь из которых продолжили движение к проливу Босфор. В Азовское море прошли 15 кораблей, пять из которых двигались из пролива Босфор.