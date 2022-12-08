Россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров" – ВМС Украины

В ВМС рассказали, сколько российских военных кораблей находится в море Фото: EPA

Кроме того, в Азовском море Россия удерживает на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находится девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет, сообщают ВМС.

Также за последние сутки в интересах России проход через Керчь-Еникальский пролив совершили в Азовское море 25 судов, из них девять судов двигались из пролива Босфор. В Черное море вышли 12 судов, из них три судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – также отмечается в сообщении.