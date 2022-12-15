Россия вернула корабль-носитель "Калибров" в Черное море

В ВМС рассказали о количестве вражеских кораблей в море Фото: EPA

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. В Средиземном море находятся девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты, говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки в интересах России суда совершали проходы через Керчь-Еникальский пролив. В Азовское море вышли 13 судов, из них семь судов двигались из пролива Босфор. В Черное море вышли 40 судов, из них 17 судов двигались в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", – отмечают ВМС Украины.

В последние несколько дней носители "Калибров" в Черное море не выходили.