Помогла природа и самоуверенность россиян. Стали известны детали того, как украинские военные утопили "Москву"

Моряки с крейсера "Москва" были уверены, что силы обороны Украины их не достанут Фото: EPA

Как рассказали источники издания, в тот день крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и был оперативно зафиксирован украинскими защитниками.

В тот день погода была плохой – небо над Черным морем вдоль украинского побережья затянули тяжелые тучи, из-за них сложно было что-нибудь увидеть в море с неба. В таких условиях мог бы что-то "разглядеть" загоризонтный радар, сигнал от которого способен огибать землю. Но 13 апреля у оператора комплекса "Нептун" в Одесской области под рукой были только обычные радары, которые почти не видят целей дальше, чем в 18 километрах.

Все это знали моряки на крейсере "Москва", поэтому они думали, что находятся в полной безопасности. Их не было видно ни с неба, ни с берега, к тому же на борту у них были серьезные комплексы ПВО и другие средства защиты. По словам источника, россиян подвела самоуверенность.

Обычный радар показал украинским защитникам, что где-то в 120 километрах от берега находится большая цель. Подобного размера объект в этом секторе Черного моря мог быть только один – флагман ЧФ РФ крейсер "Москва".

Украинские ракетчики говорят, что обнаружить корабль помогла сама природа. Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды – к облакам. Сигналу некуда было уйти, поэтому радар неожиданно достал до "Москвы".

Оператор "Нептуна" после колебаний и консультаций отдал команду "пуск", и две ракеты с небольшим интервалом вылетели в сторону российского крейсера.

По расчетам ракетчиков, полет "Нептунов" на такое расстояние должен был составить чуть более шести минут, однако нужно было удостовериться, что они попали в цель. Источники сообщают, что операторы Bayraktar отказывались вылетать к крейсеру для подтверждения попадания, так как через тучи они бы все равно ничего не увидели, а если бы летели под облаками, их бы с огромной вероятностью сбили. О попадании в цель стало понятно, когда пришли данные о том, что крейсер дал "полный вперед" – это означало, что там что-то произошло.

В то же время к "Москве" одновременно с разных сторон устремились четыре корабля. Но на море начался неожиданный шторм и ситуация усложнилась. Еще одним подтверждением было то, что в сторону "Москвы" из Крыма вышел буксир, пишет издание.