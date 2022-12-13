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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помогла природа и самоуверенность россиян. Стали известны детали того, как украинские военные утопили "Москву"

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Моряки с крейсера "Москва" были уверены, что силы обороны Украины их не достанут
Моряки с крейсера "Москва" были уверены, что силы обороны Украины их не достанут
Фото: EPA

13 апреля украинские защитники смогли нанести удар ракетой украинского производства "Нептун" по флагману российского флота российскому крейсеру "Москва". Подробности рассказал один из украинских ракетчиков, причастных к созданию "Нептуна", пишет "Украинская правда" 13 декабря.

Как рассказали источники издания, в тот день крейсер неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет и был оперативно зафиксирован украинскими защитниками.

В тот день погода была плохой – небо над Черным морем вдоль украинского побережья затянули тяжелые тучи, из-за них сложно было что-нибудь увидеть в море с неба. В таких условиях мог бы что-то "разглядеть" загоризонтный радар, сигнал от которого способен огибать землю. Но 13 апреля у оператора комплекса "Нептун" в Одесской области под рукой были только обычные радары, которые почти не видят целей дальше, чем в 18 километрах.

Все это знали моряки на крейсере "Москва", поэтому они думали, что находятся в полной безопасности. Их не было видно ни с неба, ни с берега, к тому же на борту у них были серьезные комплексы ПВО и другие средства защиты. По словам источника, россиян подвела самоуверенность.

Обычный радар показал украинским защитникам, что где-то в 120 километрах от берега находится большая цель. Подобного размера объект в этом секторе Черного моря мог быть только один – флагман ЧФ РФ крейсер "Москва".

Украинские ракетчики говорят, что обнаружить корабль помогла сама природа. Из-за того, что над морем стояли плотные тучи, сигнал от радара отражался от них к поверхности воды, а от воды – к облакам. Сигналу некуда было уйти, поэтому радар неожиданно достал до "Москвы".

Оператор "Нептуна" после колебаний и консультаций отдал команду "пуск", и две ракеты с небольшим интервалом вылетели в сторону российского крейсера.

По расчетам ракетчиков, полет "Нептунов" на такое расстояние должен был составить чуть более шести минут, однако нужно было удостовериться, что они попали в цель. Источники сообщают, что операторы Bayraktar отказывались вылетать к крейсеру для подтверждения попадания, так как через тучи они бы все равно ничего не увидели, а если бы летели под облаками, их бы с огромной вероятностью сбили. О попадании в цель стало понятно, когда пришли данные о том, что крейсер дал "полный вперед" – это означало, что там что-то произошло. 

В то же время к "Москве" одновременно с разных сторон устремились четыре корабля. Но на море начался неожиданный шторм и ситуация усложнилась. Еще одним подтверждением было то, что в сторону "Москвы" из Крыма вышел буксир, пишет издание.

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Теги: Москва, Черноморский флот РФ, военные, крейсер, война России против Украины, ракеты, Нептун, российский флот
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