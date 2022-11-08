ГОРДОН
 
 
МИР

В Петербурге прислали повестку коку с крейсера "Москва". Родные ищут его с апреля

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
Фото: EPA

В конце октября родственники жителя российского Санкт-Петербурга, служившего корабельным поваром на крейсере "Москва", получили повестку на его имя. При этом с апреля военнослужащий числился пропавшим без вести, пишет "Фонтанка".

Семье Михаила Т. (имя изменено) повестка из военкомата Фрунзенского района пришла в день его рождения – в конце октября. В повестке военком Александр Воронин просил Михаила явиться для уточнения документов воинского учета по мобилизации. Однако уже полгода как родные и друзья ничего о нем не знают. Он был корабельным поваром на крейсере "Москва".

Михаил на связь не выходил с 8 апреля, когда "Москва" вышла из порта Севастополя. В ночь на 14 апреля ВСУ нанесли по крейсеру удар, в результате которого он затонул.

Друзья, пытавшиеся что-то узнать о судьбе Михаила, связались с теми, кто выжил после тех событий. Очевидцы рассказали, что за некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел.

Официальные власти РФ Михаила погибшим не признавали, отмечает "Фонтанка".

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, крейсер, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
"Сексуальность… Это энергия". 33-летняя Мишина снялась полностью в кожаной одежде
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
Эксперт поделился рецептом салата "Цезарь", который сможет приготовить ребенок
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
"А что врачи говорят?" В сети высмеяли 55-летнего Киркорова, который вышел на сцену в прозрачном комбинезоне. Видео
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
Макаревич высказася о "говне" и "хороших людях"
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
  "Сексуальная". Ставшая матерью Рианна засветила кружевное нижнее белье
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (156826)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (128600)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (98621)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (75945)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (49681)
6
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (48305)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43453)
8
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (39925)
 
 
 
 