В Петербурге прислали повестку коку с крейсера "Москва". Родные ищут его с апреля

Семье Михаила Т. (имя изменено) повестка из военкомата Фрунзенского района пришла в день его рождения – в конце октября. В повестке военком Александр Воронин просил Михаила явиться для уточнения документов воинского учета по мобилизации. Однако уже полгода как родные и друзья ничего о нем не знают. Он был корабельным поваром на крейсере "Москва".
Михаил на связь не выходил с 8 апреля, когда "Москва" вышла из порта Севастополя. В ночь на 14 апреля ВСУ нанесли по крейсеру удар, в результате которого он затонул.
Друзья, пытавшиеся что-то узнать о судьбе Михаила, связались с теми, кто выжил после тех событий. Очевидцы рассказали, что за некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел.
Официальные власти РФ Михаила погибшим не признавали, отмечает "Фонтанка".
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.
В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в Минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.