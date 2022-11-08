В Петербурге прислали повестку коку с крейсера "Москва". Родные ищут его с апреля

Семье Михаила Т. (имя изменено) повестка из военкомата Фрунзенского района пришла в день его рождения – в конце октября. В повестке военком Александр Воронин просил Михаила явиться для уточнения документов воинского учета по мобилизации. Однако уже полгода как родные и друзья ничего о нем не знают. Он был корабельным поваром на крейсере "Москва".

Михаил на связь не выходил с 8 апреля, когда "Москва" вышла из порта Севастополя. В ночь на 14 апреля ВСУ нанесли по крейсеру удар, в результате которого он затонул.

Друзья, пытавшиеся что-то узнать о судьбе Михаила, связались с теми, кто выжил после тех событий. Очевидцы рассказали, что за некоторое время до взрыва он пошел на склад за едой, а после его никто не видел.

Официальные власти РФ Михаила погибшим не признавали, отмечает "Фонтанка".