Отец "без вести отсутствующего" срочника с крейсера "Москва" получил свидетельство о смерти сына

По словам Шкребца-старшего, "документ" ему выдали в Севастополе, судя по опубликованному снимку, составил свидетельство севастопольский "ЗАГС".

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Там указано, что Егор Шкребец родился в Армянске в 2002 году, дата его смерти – 13 апреля 2022-го, место гибели не уточняется.

Дмитрий Шкребец отметил, что получил составленное оккупационным органом свидетельство на 110-й день после смерти сына. Мужчина пишет, что его сына признали участником боевых действий.

Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Шкребец рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".

Позже Шкребец получил ответ из прокуратуры Черноморского флота РФ, в котором говорится, что его сын проходил службу на корабле, который "не входил в территориальные воды Украины" и "не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в "специальной военной операции". "Гибель корабля", как говорится в документе, наступила в результате "чрезвычайного происшествия" 13 апреля. Тогда Шкребец-младший попал без вести и был объявлен "безвестно отсутствующим" в части.

Шкребец-старший, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".