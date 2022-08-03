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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отец "без вести отсутствующего" срочника с крейсера "Москва" получил свидетельство о смерти сына

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Сын Шкребца служил на крейсере "Москва", который в апреле потопили украинские военные
Сын Шкребца служил на крейсере "Москва", который в апреле потопили украинские военные
Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Дмитрий Шкребец, отец моряка Егора Шкребца, который проходил службу на крейсере "Москва", вечером 2 августа сообщил, что получил составленное оккупационными органами "власти" свидетельство о смерти сына.

По словам Шкребца-старшего, "документ" ему выдали в Севастополе, судя по опубликованному снимку, составил свидетельство севастопольский "ЗАГС".

Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Скриншот: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Там указано, что Егор Шкребец родился в Армянске в 2002 году, дата его смерти – 13 апреля 2022-го, место гибели не уточняется. 

Дмитрий Шкребец отметил, что получил составленное оккупационным органом свидетельство на 110-й день после смерти сына. Мужчина пишет, что его сына признали участником боевых действий. 

Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"
Фото: Дмитрий Шкребец / "ВКонтакте"

Шкребец рассказывал о пропаже сына, служившего на крейсере "Москва", 17 апреля. Егор Шкребец был призван на службу из Ялты в оккупированном Крыму, сообщал он. Мать срочника Ирина Шкребец говорила, что они с мужем были в госпитале, куда привезли раненых с крейсера. Она отмечала, что "каждого обожженного ребенка" смотрела, но своего не нашла. Отцу срочника сказали, что его сын "в море где-то".

Позже Шкребец получил ответ из прокуратуры Черноморского флота РФ, в котором говорится, что его сын проходил службу на корабле, который "не входил в территориальные воды Украины" и "не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в "специальной военной операции". "Гибель корабля", как говорится в документе, наступила в результате "чрезвычайного происшествия" 13 апреля. Тогда Шкребец-младший попал без вести и был объявлен "безвестно отсутствующим" в части

Шкребец-старший, судя по скриншоту, который публиковали СМИ, 15 апреля заявлял, что "такой страны, как Украина, быть не должно", а украинцы – это "люди, которых заставили забыть, что они русские".

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара".  Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признают, что по крейсеру был нанесен ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным минобороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

В конце мая в ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, смерть, Севастополь, Армянск, корабль, крейсер, минобороны РФ, корабли
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