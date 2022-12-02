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ВОЙНА В УКРАИНЕ

​​Черноморский флот потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава – росСМИ

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По данным Генштаба ВСУ, Черноморский флот потерял 16 кораблей и катеров
По данным Генштаба ВСУ, Черноморский флот потерял 16 кораблей и катеров
Фото: depositphotos.com

C начала войны России против Украины как минимум 15% кораблей и катеров Черноморского флота были потоплены или сильно повреждены. Об этом свидетельствуют подсчеты журналистов российского "Проекта".

Журналисты отмечают, что в 1990 году Черноморский флот насчитывал 800 кораблей, из которых 274 были боевыми. Однако затем флот стал сильно сокращаться – численность кораблей падала не только в 1990-х, но и после прихода нынешнего президента Владимира Путина к власти вплоть до 2014 года.

К началу войны с Украиной флот насчитывал 275 кораблей и судов, из которых лишь 58 были боевыми. Таким образом, военных кораблей стало в пять раз меньше по сравнению с советским периодом. Общий корабельный состав снизился в три раза. Вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы.

Журналисты суммировали все публичные данные о потерях кораблей и подсчитали, что во время войны с Украиной Черноморский флот потерял не менее 12 кораблей и катеров. Это составляет более 15% его довоенного боевого состава в 74 корабля и катера.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 2 декабря, Россия потеряла на войне 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
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