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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В начале войны с РФ могла быть диверсия, заблокировавшая работу ракет "Нептун" – СМИ

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Первые за время полномасштабной войны пуски "Нептунов" оказались неудачными
Первые за время полномасштабной войны пуски "Нептунов" оказались неудачными
Фото: wikipedia.org

После первого применения ракет "Нептун" в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года проверка выявила выведение из строя одной детали в ракетах. Об этом пишет "Украинская правда" 13 декабря.

В самом начале вторжения Украина запустила три "Нептуна" по трем российским военным кораблям. Пуски оказались неудачными. После этого, в марте, для проверки из киевского КБ "Луч", являющегося главным разработчиком ракеты, приехала группа специалистов. Проверка выявила очень подозрительную закономерность: на всех ракетах была выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали. Об этом изданию рассказал источник, имеющий отношение к проекту "Нептун".

Специалисты устранили неполадку, и последовавшие сразу за этим два пуска были успешными. В КБ "Луч" не поддерживают версию об умышленном вредительстве. По словам источника издания, ракета содержит очень чувствительную электронику, для которой есть опасности при транспортировке.

В то же время другие два независимых друг от друга источника (в частности, в армейском руководстве) предполагают, что могла иметь место диверсия. По словам источника в разведке, на всех ракетах была одинаковая неисправность, которая могла быть сделана специально. По его словам, это был единственный раз за всю войну, когда ситуация показалась ему похожей на измену.

Контекст:

С помощью ракет "Нептун" Вооруженные силы Украины 13 апреля подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море.

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что капитан первого ранга, командир крейсера "Москва" Антон Куприн погиб во время украинского удара по флагману ЧФ РФ. Официальных подтверждений этой информации не было.

В министерстве обороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Журналисты опубликовали ряд материалов, которые свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести. После этого в минобороны РФ заявили об одном погибшем и 27 пропавших без вести на крейсере.

13 декабря военные раскрыли подробности, каким образом им удалось подбить "Москву".

Теги: Россия, диверсия, вторжение, война России против Украины, ракеты, Нептун
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