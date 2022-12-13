В начале войны с РФ могла быть диверсия, заблокировавшая работу ракет "Нептун" – СМИ

В самом начале вторжения Украина запустила три "Нептуна" по трем российским военным кораблям. Пуски оказались неудачными. После этого, в марте, для проверки из киевского КБ "Луч", являющегося главным разработчиком ракеты, приехала группа специалистов. Проверка выявила очень подозрительную закономерность: на всех ракетах была выведена из строя одна деталь, из-за которой ракеты не детонировали. Об этом изданию рассказал источник, имеющий отношение к проекту "Нептун".

Специалисты устранили неполадку, и последовавшие сразу за этим два пуска были успешными. В КБ "Луч" не поддерживают версию об умышленном вредительстве. По словам источника издания, ракета содержит очень чувствительную электронику, для которой есть опасности при транспортировке.

В то же время другие два независимых друг от друга источника (в частности, в армейском руководстве) предполагают, что могла иметь место диверсия. По словам источника в разведке, на всех ракетах была одинаковая неисправность, которая могла быть сделана специально. По его словам, это был единственный раз за всю войну, когда ситуация показалась ему похожей на измену.