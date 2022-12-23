Зеленский: В праздничное время российские террористы могут снова активизироваться

Зеленский: Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа Фото: president.gov.ua

"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", – сказал президент.

Затем на русском языке он добавил: "Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".