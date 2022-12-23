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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В праздничное время российские террористы могут снова активизироваться

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Зеленский: Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа
Зеленский: Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа
Фото: president.gov.ua

Российские террористы могут активизироваться с приближением праздников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 23 декабря, опубликованного его пресс-службой.

"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", – сказал президент.

Затем на русском языке он добавил: "Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, терроризм, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты
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