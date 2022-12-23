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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. Под обстрел попал гражданский объект – ОП

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РФ обстреляла Краматорск второй раз за два дня (на фото последствия вчерашнего удара)
РФ обстреляла Краматорск второй раз за два дня (на фото последствия вчерашнего удара)
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска 23 декабря нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

Согласно сообщению, удару подвергся гражданский объект. Жертв и пострадавших нет. 

По предварительной информации, атака велась ракетами С-300. 

Спикер областной военной администрации Татьяна Игнатченко сказала "Суспільному", что удар пришелся по центру города.  

Она отметила, что это второй обстрел центральной части города за два дня, и подчеркнула: в Краматорске опасно оставаться. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Краматорск, Донецкая ОГА, война России против Украины, ракеты, С-300, Кирилл Тимошенко
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