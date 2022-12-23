РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. Под обстрел попал гражданский объект – ОП

Согласно сообщению, удару подвергся гражданский объект. Жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, атака велась ракетами С-300.

Спикер областной военной администрации Татьяна Игнатченко сказала "Суспільному", что удар пришелся по центру города.

Она отметила, что это второй обстрел центральной части города за два дня, и подчеркнула: в Краматорске опасно оставаться.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.